Tres grandes series de Netflix que merecen que les des una segunda oportunidad este domingo

No siempre las mejores series de la plataforma Netflix se encuentran en las tendencias o generan conversación. Muchas otras veces esto lleva a que estos títulos pasen desapercibidos.

Por tal motivo este domingo creamos una lista de series de Netflix que se merecen una segunda oportunidad y con las que seguramente pasarás un muy buen rato. Recuerda que si te gustaron estas opciones no olvides compartirlas con tus amigos y familiares.

The Get Down

Se dice que 'The Get Down' es el primer gran fracaso de Netflix, sin embargo no fue por que la historia fuera mala, sino por la falta de difusión del proyecto y a los retrasos en el rodaje.

La serie fue dirigida por Baz Luhrmann (director de 'Moulin Rouge') y con un guión coescrito por Stephen Adly Guirgis, ganador de un Pulitzer.

Esta es una propuesta de un musical de hip hop que se ubica en el Nueva York de los años 70. Cuenta con la participación de jóvenes estrellas como Justice Smith ( 'Generation' de HBO) y Daveed Diggs ('Hamilton').

The Get Down. Foto: Especial

'Esta mierda me supera'

Esta serie en la que pareces Sophia Lillis, famosa por su éxito en 'It', nos trae esta interesante serie adolescente con toques fantásticos. Seguramente Netflix quería repetir la gran fórmula de 'The End of the F***ing World', pues utilizaron al mismo showrunner Jonathan Entwistle.

Las similitudes en su trama y estilo son evidentes, sin embargo la diferencia está en la magia lo que la convierte en una propuesta especial y recomendable.

'Esta mierda me supera'. Foto: Especial

Maniac

Es momento de darle una nueva oportunidad a esta creación de Patrick Somerville y Cary Joji Fukunaga, pues de verdad vale bastante la pena.

La serie cuenta las geniales interpretaciones de Emma Stone y Jonah Hill. Este proyecto cuenta la historia de Annie, una mujer con depresión que tiene complicadas relaciones con su madre y su hermana,