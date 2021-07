HBO Max: Costos, planes, catálogo y todo lo que ofrece la nueva plataforma de streaming

El pasado 29 de junio HBO Max llegó a México y América Latina para competir con otras plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus y Amazon Prime, por lo que muchos se preguntan qué ofrece esta nueva opción, cuáles son sus costos y qué hay en su catálogo.

HBO Max llegó a México con dos planes para contratar, el estándar, que ofrece cinco perfiles, descarga de contenidos, tres dispositivos simultáneos, resolución 4K y full HD y su precio es de 149 pesos al mes; y el plan móvil, con el que puedes personalizar tu perfil, descargar contenido y tener un usuario disponible, con un costo de 99 pesos al mes, sin embargo sólo está disponible para tablets o smartphones.

En el caso del plan móvil, no es posible mandar la imagen a un televisor con dispositivos como Chromecast o Apple TV. Y para quienes prefieran contratar por más tiempo, existe la posibilidad de pagar el servicio por tres y hasta 12 meses con un descuento adicional:

Tres meses del plan estándar por 399 pesos.

12 meses del plan estándar por 1,249 pesos al año.

Tres meses del plan móvil por 269 pesos.

12 meses del plan móvil por 829 pesos al año.

Películas y series en el catálogo de HBO Max

La nueva plataforma tendrá cuatro pilares para su contenido en América Latina, Cartoon Network, DC, HBO y Warner Bros. Cuenta con un catálogo con más de 10 mil horas, que incluye 31 producciones originales y 38 series de HBO en su primer año. También se anunció que las películas de Warner llegarán a la plataforma sin costo adicional 35 días después de su estreno en cine.

En su contenido se pueden encontrar series como Westworld, Succession, The Righteous Gemstones, Barry, The Outsider, Lovecraft Country, The Undoing, Run, Perry Mason, The Plot Against America, Avenue 5 y I Know This Much Is, junto a series originales The Sopranos, The Wire, True Blood y más.

Para fanáticos de Friends, esta es la plataforma en la que se estrenó el especial que reunió a los actores originales. La plataforma también estrena Dune, la cinta dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamet, Zendaya y Jason Momoa. Mientras que muchos espera la llegada de la nueva temporada de Sex and the city que lleva por nombre And Just like That, además del remake de Gossip Girl.

Wonder Woman 1984 de Warner Bros también se encuentra disponible. Foto: Especial

Wonder Woman 1984 de Warner Bros también se encuentra disponible para los suscriptores, quienes también podrán disfrutar de películas como The Matrix 4, Dune, The Suicide Squad y la precuela de The Sopranos. También se incluyen las colecciones completas de Friends, The Big Bang Theory, Rick and Morty, The Boondocks, The Fresh Prince of Bel-Air, Anthony Bourdain: Parts Unknown y más series.

Durante el primer año de lanzamiento, la plataforma agregará las colecciones de South Park, Gossip Girl, The West Wing y más programas clásicos. Mientras que las originales de HBO también están disponibles, incluyendo Lovecraft Country, Westworld, Watchmen, Veep, Curb Your Enthusiasm, The Larry Sanders Show y los próximos proyectos de J.J. Abrams y Joss Whedon.