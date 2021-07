VIDEO VIRAL: Hombre firma su divorcio, feliz y con música de banda

Si bien una unión matrimonial implica felicidad por parte de los novios, por qué no sentir lo mismo cuando las parejas deciden atravesar el proceso de divorcio. Un hombre de Acuña, Coahuila, lo vio de esta manera y decidió compartirlo a través de las redes sociales, hecho que se viralizó de inmediarto.

Si bien se sabe que este proceso no es sencillo, pues no siempre se termina una relación de la mejor manera, parece ser que al señor ya le urgía llevar a cabo este procedimiento legal al grado de musicalizar el momento con un conjunto de banda que lo acompañó hasta el juzgado cívico.

¿Qué habrá vivido la pareja?

Aunque hasta el momento se desconocen los motivos que orillaron a la pareja a separarse, resulta inusual el comportamiento del hombre, quien parece que tuvo un gran logro.

“Muchas han tratado domar este potro, mas no me he dejado”, se escucha en la música que aparece en el video. Muchas las interpretaciones fueron de El Fantasma en colaboración con Los Dos Carnales.

Además del video circula una imagen donde el hombre aparece con una sonrisa de oreja a oreja y papel en la mano a punto de entregarla a las autoridades para hacer válido el proceso de divorcio. Lo curioso es que también se puede observar a un músico detrás de él, tocando su instrumento de viento.

La reacción de los usuarios

Este tipo de casos, al ser inusuales, siempre despiertan el interés de los internautas y como era de esperarse, muchos de ellos compartieron sus experiencias mientras que otros se alegraron por él.

"Cuando no te quitas la espinita, si no la #NopaleraCompleta llega una emoción intensa, cada quién celebra a su manera. Algunos gritamos, saltamos y damos gracias por ese papel tan anhelado llamado divorcio", se lee en uno de los muchos comentarios que se hicieron a través de Facebook.

lhp