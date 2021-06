Este gran cosplay de Wonder Woman te dejará soprendido: FOTOS Y VIDEO

La segunda película de la secuela de Wonder Woman, fue una de las afectadas por la pandemia de Covid-19, pues sufrió mucho con los cambios de la fecha de estreno, hasta que finalmente se pudo ver en cines y HBO Max el pasado invierno.

Por tal razón Wonder Woman 1984 no alcanzó las cifras de recaudación que se esperaban, sin embargo ya se ha confirmado una tercera película que será dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por la famosa actriz Gal Gadot.

Wonder Woman inspira a sus seguidores

Sin lugar a duda la superheroína, Diana Prince ha inspirado a un gran número de cosplayers, misma que buscan meterse en la piel de la amazona, sin embargo hay una cosplayer que consigue un acercamiento casi idéntico al famoso personaje.

Se trata de Alyson Tabbitha es una cosplayer profesional del estado de Florida, en los Estados Unidos, se ha hecho viral en bastantes ocasiones por sus impresionantes disfraces y por sus habilidades de maquillaje.

Alyson Tabbitha es una cosplayer profesional del estado de Florida. Foto: Instagram

Por otro lado se ha atrevido a disfrazarse de Jack Sparrow, el Rey Goblin, o Ahsoka Tano, sin embargo su versión de Wonder Woman es genial y muy acertada.

Hay que señalar que Tabbitha cuenta con un canal de YouTube con más de 280 mil suscriptores, en el cual comparte tutoriales de cosplay y maquillaje.

Por otro lado ella explica los procesos por los que pasan sus disfraces y cómo se caracteriza como distintos personajes famosos del cine mundial.

Encuntran a la doble de Aniston en Twitter

Esta no es la primera vez que esto ocurre en las redes, pues durante el mes de marzo en Twitter se viralizó la foto de una joven argentina que es igual que Jennifer Aniston.

“Tengo un aire, no soy lo que salí en la foto, no sé si fue la pose o qué, salí igual y no soy tan igual. Para mí es un halago que me hayan dicho eso, ¿para quién no?”, se puede leer en la publicación de Florencia Trossero.

Ustedes pueden ver como mi amiga es IGUAL A JENNIFER ANISTON!!!!!!!!!!!!!!!

