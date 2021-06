Antes de ser arrestada, YosStop opinó sobre Ricardo Ponce, acusado de presunto abuso sexual, ¿qué dijo?

Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, en el último video que público en su canal de YouTube, previo a ser arrestada por el delito de pornografía infantil, cuestionó la razón por la que no se conocieron antes los casos de abuso sexual cometidos por Ricardo Ponce.

El video tiene como título: ¿Prevenir o denunciar? Y en el que habla del caso con la tiktoker y estudiante, Karen Echegoyen, sobre la denuncia que hizo la también youtuber Maire Wink en contra de Ponce y caso del que se entera durante su participación en un retiro.

YosStop refiere que Maire le mencionó que iba subir un video y que Ponce era un depredador sexual, por lo que le recomendó que se cuidara. La respuesta que dio la influencer fue no había visto nada extraño. “Genuinamente no siento que se preocupara por mí, creo que la forma en la que lo hizo fue para darle peso al video y no fue bien intencionado”, relató.

Maire Wink hizo público su acusación a finales de mayo, por lo que compartió en un video en el que presenta testimonios y pruebas sobre los abusos de Ricardo Ponce.

Hoffman cuestionó en su último video que la denuncia se hiciera justo en el momento en el que se encontraba en el retiro y no fue antes, para evitar que algunas personas fueran al retiro, por lo que consideró que la denuncia fue planeada para que tuviera mayor impacto, “si realmente te preocupa que no existan más víctimas, si yo vivo algo así no me esperaría a que otras personas caigan para poder hacer algo, trataría de hacerlo lo antes posible para que no siga sucediendo”.

Aunque Karen le refutó que no se puede juzgar las acciones de alguien sin saber la razón, porque lo que importa son los hechos y “siempre he sido de la idea de apoyar a la víctimas”, aunque también es importante conocer el contexto ý defendió que el hacer público un caso depende de muchas cosas, pero también se busca que esta tenga eco y que la victima no sea señalada.

YosStop insistió en por qué la denuncia no se conoció antes, sino durante el periodo en el que ella estaba en el retiro, porque consideró que no fue bien intencionado, al ser muchas las coincidencias.

Añadió que hay un tema de manipulación por parte de Ponce. “Es importante que no se obsesionen con personas, porque se llega en este punto en donde una persona se pone en un punto vulnerable [...] la gente que paga por ir sabe a lo que va, más de la mitad ya había ido a los retiros, por lo que la gente debe leer, informarse".

¿Qué sucedió con YosStop?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo la noche del 29 de junio a Yoseline Hoffman por el delito de pornografía infantil y, posteriormente, fue ingresada en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla.

La denuncia en contra de la youtuber y cinco personas más fue interpuesta por Ainara Suárez, por violencia equiparada y pornografía infantil.

Los hechos ocurrieron el 25 de mayo del 2018, cuando Ainara tenía 16 años, acudió a una fiesta en la que fue abusada sexualmente por cuatro personas, que han sido identificadas como Carlos "R", Axel "A", Julián "G" y Nicolás "B, quienes compartieron en redes sociales lo ocurrido.

La joven ha indicado que no recuerda lo que sucedió en aquel momento porque estaba inconsciente, y sobre lo ocurrido se enteró por el video que le hicieron llegar algunos de sus conocidos.