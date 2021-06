¿Qué pasó con YosStop? Esto es todo lo que sabemos sobre el caso y su detención

La noche de este martes fue cumplimentada la orden de aprehensión en contra de la influencer Yoselinne “H”, mejor conocida como YosStop, por presunta posesión de pornografía infantil.

La youtuber cuenta con una denuncia realizada por Ainara “S”, quien es respaldada por la asociación feminista FemxFem y el despacho Schütte & Delsol Gojon Abogados.

La polémica de la influencer comenzó en 2018, cuando Ainara, una joven que acudió a una fiesta con compañeros de la preparatoria y que tras ingerir algunas bebidas alcohólicas, fue agredida sexualmente y video grabada durante el ataque, el cual se viralizó en redes sociales.

¿Cómo comenzó todo?

En marzo de este año, la joven narró para el programa Ventaneando qué fue lo que sucedió después de lo ocurrido.

“Yo no tenía idea de lo que había pasado. Si no existiera el video, jamás me habría dado cuenta. No me acuerdo, no tengo memoria de qué haya pasado”, comentó en el programa.

Asimismo, Ainara resaltó que en aquel entonces ella tuvo conocimiento de que habría sido agredida dos días después, cuando recibió el video de su agresión.

“Me lo mandó un niño que era mi amigo y me preguntó: ‘¿Qué pasó?’. Y cuando me di cuenta fue horrible, si fue como si me hubieran soltado otro golpe”.

Poco después surgió un segundo video en el Ainara pelea con otras adolescentes a causa de lo ocurrido; este también se vitaliza rápidamente en redes sociales.

“Las niñas que estuvieron involucradas en la pelea, eran amigas de los niños del otro video y de ahí fue que empezaron a decirme cosas y llegamos al punto de lo que pasó. Tampoco quiero ponerme de víctima de esa pelea porque tuve mi responsabilidad en ella”, agregó.

Después del segundo metraje, la youtuber YosStop comenzó a evidenciar a Ainara como la chica involucrada en una pelea y no como una víctima de abuso sexual.

YosStop realizó una serie de declaraciones despectivas a través de un video al que tituló como “Patética generación” en su cuenta de YouTube.

“Niña con moral muy, muy distraída por no decir que es una pu$% porque realmente sí lo es, porque es una pe$% que se dejó meter una botella de Möet de champaña por la vagina…”, se escucha decir a la influencer.

Ante las declaraciones de la famosa, Ainara aseguró que posterior al video comenzaron las agresiones a través de redes sociales debido a que se dieron cuenta de que era ella quien salía en ambos videos, tanto en el de la pelea como en el de la violación.

"Fue cuando todo comenzó a hacerse muy grande, me sentí suprema, me sentía extremadamente expuesta y no estaba lista para toda esa atención”, declaró.

Ainara, aseguró que trato de acercarse a Yoselinne para que dejara de comentar sobre el tema, sin embargo, la youtuber jamás le hizo caso.

“No pensé que se hiciera tan grande. Fueron básicamente por el video que ella había subido y cómo me dice de cosas: que si estoy gorda, que si de moral distraída y fue cuando ella tuiteó que quería pruebas de mi denuncia”, señaló.

Denuncia contra Yoselinne

El pasado 3 de marzo, la asociación civil FemXFem dio a conocer a través de un comunicado que la influencer Yoselinne “H” había sido acusada legalmente por presuntamente cometer delitos de pornografía infantil y violación equiparada hacia Ainara.

En el comunicado se puede leer que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Asimismo, se hizo un llamado a las autoridades a tratar el tema con perspectiva de género, pues la vulnerada se había visto afectada tras “el bullying recibido, el abuso y la revictimización” a la que fue expuesta: “Después de un año y medio de terapia, así como de múltiples pláticas con expertos, tomó la decisión de iniciar un proceso penal”.

Ante la denuncia en su contra, YosStop salió a defenderse sobre las acusaciones.

“He recibido muchos mensajes de preocupación por parte de ustedes. Quiero agradecerles infinitamente su cariño. Sepan que estoy bien y tranquila”, escribió la influencer.

A la vez, aseguró que estaban tratando de inculparla de delitos que ella no cometió, y externó que todo el asunto era algo ajeno a ella.

“Han querido involucrarme en un delito que jamás cometí. Pero confío plenamente en la verdad y el sentido común. Como he comentado en muchos de mis videos, las denuncias deben fungir como herramienta de empoderamiento ciudadano. Desafortunadamente me encuentro involucrada en un asunto ajeno a mí. Pero espero que todo se aclare y se resuelva pronto. Gracias por su cariño”, escribió Yoselinne en su cuenta de Instagram.

Detención

La influencer fue detenida por elementos de la policía de investigación de la Ciudad de México la noche de este martes, asimismo, fue trasladada al penal femenil de Santa Martha Acatitla, al sur de a CDMX, en donde enfrentará a la justicia a tres meses de que Ainara Suárez interpusiera una demanda en su contra por el delito de pornografía infantil, asimismo interpuso una denuncia en contra de Axel “N”, Carlos “N”, Julian “N” y Axel Nicolás “N” por el delito de agresión sexual, luego de que el 25 de mayo de 2018 los implicados la agredieran sexualmente y grabaran el ilícito.

En el momento de la agresión, Ainara tenía 16 años de edad y el video de su violación fue difundido entre las amistades de los involucrados, redes sociales y páginas web.

En caso de resultar culpable por el delito de pornografía infantil, podría recibir una pena de entre siete y 14 años.

Tras la detención de Yoselinne, el despacho de abogados que representan a Ainara compartió a través de su cuenta de twitter el hecho y celebraron el trabajo realizado por las autoridades.

Ainara y su equipo de abogadxs confirmamos la noticia de la detención de Yoseline H por parte de miembros de la @PDI_FGJCDMX. Celebramos el trabajo realizado hasta ahora por las autoridades y exhortamos a que tanto la @FiscaliaCDMX como el @PJCDMX garanticen #JusticiaParaAinara. — Schütte y Delsol Gojon Abogados (@SchutteyDelsol) June 30, 2021

