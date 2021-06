Usa tu paraguas como arma de defensa personal; te decimos cómo te ayudará en caso de una agresión

La inseguridad se encuentra presente a la vuelta de la esquina y muchas personas han decidido tomar sus previsiones; los cursos de defensa personal son muy efectivos para saber cómo actuar ante un posible ataque o agresión. Sin embargo, también existen métodos con los cuales cualquier persona se puede defender en un momento o situación complicada, valiéndose de sus habilidades físicas o de algún objeto con que se cuente en el momento.

Uno de los objetos que quizá muy pocos imaginaría como un arma de defensa personal es el paraguas. Este se puede convertir en una arma contundente y muy potente si se sabe utilizar, expertos en defensa personal aseguran que el paraguas o sombrilla puede servir como arma circunstancial para defenderte, aunque hacen hincapié que en todo momento es preferible aplicar medidas disuasorias con el agresor o agresores.

Tratar de salir de una situación de riesgo de una manera segura debe ser prioridad para cualquier persona, por eso es preferible no resistirse a una agresión, porque si así ocurre no se le permite al agresor utilizar tu fuerza, lo que le daría un mayor poder. Así que no hay que olvidar evitar la confrontación y elegir la negociación.

Así te puedes defender con un paraguas ante una agresión

En caso que la disuasión ha dejado de ser una opción, entonces lo importante es salir de la agresión con los medios que se disponga, señalan algunos expertos en defensa personal. Y ante un escenario así cualquier objeto que una persona porte, sea un bolso o incluso el paraguas puede servir como arma circunstancial para defenderte. El paraguas es un arma contundente y muy potente, se destaca.

Si en el momento de una situación excepcional es imposible razonar con el agresor, ya que ni oye ni entiende, es importante demostrar tranquilidad, ya que esto hará que el otro se sienta incómodo. En este momento es la oportunidad idónea para implementar el uso del paraguas como arma de defensa personal.

La mañana de este jueves, en un segmento del programa Venga la Alegría un equipo de expertos en el tema demostraron la manera idónea para que las personas puedan defenderse durante una agresión utilizando una sombrilla. Aquí te compartimos el video para que veas paso a paso cómo debes reaccionar ante una situación de peligro y la manera correcta para utilizar el paraguas como herramienta de defensa personal.

