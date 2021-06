Pa'l Norte: precios, boletos, bandas y todo lo que debes saber del festival de música

Luego de que la edición del año pasado se tuviera que cancelar debido a la pandemia de Covid-19, este año todo parece indicar que regresa el festival musical Pa’l Norte. Las fechas contempladas para esta ocasión son el 12 y 13 de noviembre, si es que antes no llega una nueva ola de contagios a Monterrey, la sede del evento.

Esto se tomó en cuenta también con las fechas de vacunación pendientes para las personas más jóvenes, que es el principal público del festival. Este año el festival contará con 9 escenarios donde se presentará 100 bandas internacionales, nacionales y locales en el Parque Fundidora.

Artistas que conforman Line Up de Pa’l Norte 2021

Foo Fighters y Tame Impala estarán como headliners. Mientras que Alejandro Fernández, El Tri, Babasónicos, Chet Faker, The Whitest Boy Alive, Foster the People, Juanes, The Kooks, Piso 21+Mau y Ricky, Mon Laferte, Los Auténticos Decadentes y hasta Uzielito Mix serán de los principales.

Además estarán Claptone, Piso 21+Mau y Ricky, Sublime With Rome, Arizona, Batalla de Campeones, Boy Pablo, Caloncho, Danny Ocean, División Minúscula, Ed Maverick, Elliot Moss, Ely Guerra, Enjambre, Gera MX, Hello Seahorse, Joss Favela, Kinky, Kilngande, Kongos, Las Víctimas del Doctor Cerebro, Leon Leiden, Lila Downs, Los Cafres, Lua, MC Davo, Paloma Mami.

Así como también Purple Disco Machine, Sam Feldt, Sasha Sloan, Seth Troxler, Shiba San, Thomas Jack, Todos Tus Muertos, Vicetone, Wos, Aquihayaquihay, Arath Merce, Beta, Bratty, Chetes, Disidente, Drims, Ghetto Kids, Insite, Instituto Mexicano del Sonido, Los Románticos de Zacatecas, Technicolor Fabrics y más.

Costos para el Pa’l Norte 2021

Las venta de boletos para el festival comenzará a partir del 5 de julio a las 11:00 horas a través de Ticketmaster. Para los que compraron su boleto el año pasado y aún lo tienen, será válido en esta edición. Los boletos están en tres modalidades: General, VIP y Hospitality.

General $3,590 pesos

Incluye: acceso al festival, 100 bandas, 27 horas de música, más de 50 opciones gastronómicas, Oasis (Zonas de Hidratación Gratuitas), Pa’l Mercado, Kermesse, Callejón del Postre, Renta de Lockers, Cajeros automáticos.

VIP $5,590 pesos

Incluye: todos los beneficios del General, Pa’l Fan (firma de autógrafos), acceso a las 3 zonas VIP, Pit lateral con vista privilegiada hacia los 3 escenarios principales, selección gastronómica exclusiva, carril de acceso exclusivo al festival, baños VIP exclusivos, barra de bebidas exclusivas, zonas de descanso y guardarropa.

Hospitality $14,000 pesos

Incluye: todos los beneficios del VIP, barra libre de bebidas internacionales, selección gastronómica gourmet de cortesía (con opciones veganas incluidas), baños de lujos exclusivos, transmisión en vivo de los sets del festival mediante pantallas, zona lounge y de descanso y SPA.

