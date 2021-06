Tasa de interés de Banxico podría incrementar dependiendo la actuación de la inflación

Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México aseguró que lo que detonó la decisión sorpresiva para muchos analistas económicos de incrementar la tasa de interés del 25 por ciento, fueron varias consideraciones, sin embargo, recordó que el régimen monetario que ellos manejan se llama objetivo de inflación.

Específicamente son pronósticos de inflación, por lo que pronosticamos el sendero de la inflación en un horizonte de ocho trimestres.

Al respecto, señaló que si esa trayectoria no se cumple, se tratan de tomar medidas consecuentes, por lo que han tenido que revisar a la alza, la inflación esperada, porque muchos de los choques de oferta y de demanda procedentes de la pandemia, han distorcionado la inflación y no queda claro, que son efectos transitorios que por sí solo pueden bajar o si tendrán problemas permanentes.

Por ello, están actuando acorde a esto, donde den una inflación más elevada, y tener una postura monetaria acorde, explicó el experto.

Votos en contra de elevar la tasa de interés

Ante el argumento de que fueron tres votos en contra de incrementar la tasa de interés contra dos y que no había un 100 por ciento de consenso en la junta de Gobierno, Heath Constable señaló que para que no se mantuviera en el margen del cuatro por ciento, fue que el punto más importante fue la consideración de que si el incremento en la inflación que se observa es de carácter transitorio y que se por sí mismo va a bajar o necesita una postura monetaria menos expansiva para ayudarle a bajar, siendo esta la característica principal

En entrevista con Darío Celis para Tiempo de Negocios a través de la señal de Heraldo Media Group, el subgobernador del Banco de México explicó que el hecho de que la reserva fedral no moverá sus tasas en un par de años, les da un grado de libertad para mover o no la tasa en función de consideración más internas y no en consideración de Estados Unidos.

Destacó que aunque se han movido las tasas a la alza cuando ha hecho la reforma federal; "Hemos movido a la alza y a la baja cuando lo hace la reserva Federal: Jonathan Heath"

