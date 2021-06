Profesor pone cuna en su oficina para que una alumna pueda llevar a su bebé y termine la tesis

A lo largo de los años, conocemos a muchos profesores, los cuales pueden marcar nuestras vidas, ya sea para bien o para mal; sin embargo, los primeros siempre van a ser los más queridos, respetados y recordados, ya que con sus conocimientos, acciones y actos demuestran ser personas nobles, confiables, leales, entre otras muchas cualidades.

Es así como muchos maestros muestran preocupación y empatía por sus alumnos, por lo que los ayudan en ciertas tareas o les facilitan las cosas ante una situación que se les complique en su vida laboral y hasta personal.

Un caso que se volvió conocido es el que un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts que tuvo una acción bastante noble con una de sus alumnas.

Se trata de Troy Littleton, de 51 años de edad, puso una cuna en su oficina para que su alumna Karen Cunningham llevara a su hija y pudiera terminar la tesis de posgrado en Biología.

Durante la pandemia de Covid-19, la estudiante tuvo a su primera hija, y estaba en medio de una investigación para terminar su tesis, con el profesor Littleton, por lo que la mayor parte del día tenía que permanecer en el laboratorio de la universidad, dejando a la pequeña en una guardería.

Además, la joven de 29 años y su esposo viven en un edificio para estudiantes, no tienen familiares cercanos a ellos y no tienen los recursos para pagar a una niñera para que cuidara a su hija de 10 meses de nacida.

El profesor señaló que cuando hay nuevos padres o madres en el laboratorio se les hace una baby shower y todos dan un regalo, pero en el caso de Cunningham no fue posible por la pandemia, por lo que decidieron que el mejor obsequio era una cuna portátil.

De esta manera, Karen pudo llevar a su bebé Katie, cuando todos estuvieron vacunados contra el virus.

A través de sus redes sociales, Troy Littleton compartió una imagen de la cuna con un mensaje que dice lo siguiente: “Mi nuevo equipo favorito que compramos para el laboratorio”; es así como la publicación se volvió viral, ha alcanzado millones de Me gusta y la acción también ha sido muy aplaudida por los usuarios.

My favorite new equipment purchase for the lab – a travel crib to go in my office so my graduate student can bring her 9-month old little girl to work when necessary and I get to play with her while her mom gets some work done. Win-win!! pic.twitter.com/1R7QKprOLr — Troy Littleton (@JTroyLittleton) May 7, 2021