Shazam 2: Director revela trajes de la familia, te contamos quiénes son

Previendo los infortunios de las redes sociales, el director David F. Sandberg reveló una imagen del elenco con los vestuarios de 'Shazam: Fury of the Gods'. Su intención fue evitar que no se pudieran filtrar los trajes, a pesar de que el filme saldrá hasta 2023.

"No sé cuánto tiempo podemos evitar que los nuevos trajes se filtren, así que aquí hay una foto que tomé el otro día", escribió el sueco en su cuenta oficial de Twitter y compartió la instantánea donde destaca el protagonista Zachary Levi.

Además de la estrella de la película del DC Universe, en la fotografía aparecen los coprotagonistas Afam Brody, Mega Good, Ross Butler, Grace Fulton y D.J. Cotrana.

Estos le darán vida a la familia del superhéroe, que debutó en la etapa de The New 52, en las páginas de Justice League #21 de agosto de 2013.

Ya que el estreno será dentro de unos años, te adelantamos el papel que podrían tener estos personajes. Claro, basado en los cómics, pues el director no ha revelado mayor detalle de la trama de su producción.

Freddy Freeman / King Shazam!

Fredy fue enviado a un orfanato cuando sus padres biológicos fueron enviados a prisión. A pesar de ello, tiene un desarrollado sentido del humor, aunque es víctima de los bullys y los carteristas.

También es el primer hermano adoptivo de Billy que se entera de su poder y se hace llamar ‘King Shazam’ en honor a uno de sus grandes ídolos: la estrella musical, Elvis Presley.

Mary Broomfield / Lady Shazam!

Mary huyó de casa tras vivir en un entorno de abusos y violencia intrafamiliar, por lo que fue recogida por las autoridades y enviada a un orfanato donde la pareja Vasquez la adoptó.

A su vez, la superheroína, que tiene la misma edad de Billy, fue defendida por el protagonista de los hijos de un corrupto hombre de negocios, quienes la molestaban.

Eugene Choi

Eugene, quien es de ascendencia asiática, posee una gran inteligencia, así como una gran pasión por la tecnología y los videojuegos.

Él se enteró de los poderes de Billy cuando Black Adam ataca la ciudad. Además, recibe la habilidad de tecnopatía, con lo que controla los aparatos solo con su mente.

Darla Dudley

Darla es una preadolescente que sufrió el abandono de su familia, lo que la llevó a ser colocada en el orfanato. Ahí fue adoptada por los Vasquez, junto con Freddy, Mary, Billy y Eugene.

Al igual que sus hermanos, comparte el poder de Billy al mencionar la palabra Shazam! Asimismo, uno de sus avanzados poderes es la hipervelocidad.

Pedro Peña

Pedro es un adolescente de ascendencia mexicana, tímido y con un evidente sobrepeso. Sin embargo, a comparación de los demás miembros de la familia Shazam, posee una fuerza sobrehumana.

Con información del sitio Smash.

EAA