Lucy Liu será una de las villanas en secuela de Shazam!

Lucy Liu ha sido elegida como la villana Kalypso en 'Shazam! Fury of the Gods', la próxima secuela de Shazam de DC. Aunque Kalypso no es un personaje de Shazam! o cómics de DC, como su hermana Hespera, quien será interpretada por Helen Mirren en la película, Kalypso proviene de la mitología griega.

Ambas son hijas de Atlas, quien es uno de los titanes de la antigua Grecia y parte de las siglas que componen “Shazam”: la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, el coraje de Aquiles y la velocidad de Mercurio.

Dado que los dos villanos que han sido elegidos hasta ahora ambos tienen origen griego, parece que Shazam! Fury of the Gods irá a las raíces griegas del superhéroe. Además de Liu y Mirren, el film también está protagonizada por la recién llegada Rachel Zegler en un "papel clave".

El resto de los detalles sobre la trama de la secuela, escrita por el escriba Henry Gayden, naturalmente se mantiene en secreto. Shazam! Fury of the Gods es una producción de DC Films, New Line Cinema y The Safran Company.

¿En dónde más hemos visto a Liu?

Liu es mejor conocido por interpretar a Alex Munday en dos películas de Los ángeles de Charlie en 2000 y 2003, y por interpretar a la Dra. Joan Watson con cambio de género en la serie Elementary, también ha tenido papeles en la comedia dramática Ally McBeal de 1998 a 2002, la comedia occidental de artes marciales de 2000 Shanghai Noon, la comedia musical negra de 2002 Chicago y la película de artes marciales de 2012 The Man with the Iron Fists.