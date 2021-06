Nintendo responde a un niño que pidió incluir Pokémon no binarios

Pokémon, franquicia creada por la compañía japonesa Nintendo, empezó como un videojuego y gracias a su meteórico éxito se fue expandiendo a caricaturas, películas y hasta libros. Si eres millenial o centennial seguramente creciste con el anime que pasaban en el Canal 5.

En Estados Unidos, un niño escribió una carta a dicha empresa pidiendo que incluyeran un Pokémon no binario, que se refiere a una persona cuya identidad de género no es hombre ni mujer,

sino que cuentan características tanto del género masculino como del femenino.

La carta del niño dirigida a Nintendo

El usuario identificado como slate tuiteó: "Mi hijo le escribió una carta a Nintendo y ellos le respondieron". En el mensaje aparece la fotografía de la carta recibida por Nintendo. Sin embargo, ante la incredulidad de algunas personas, el padre compartió la carta de su pequeño.

"Querido Nintendo, ¿podrías por favor hacer Pokémon no binarios? También quiero eso porque creo que sería genial y entonces más personas no binarias se sentirían más cómodas al respecto", se lee en la carta del niño.

La respuesta de Nintendo

La réplica de la empresa de entretenimiento llegó al domicilio del padre de familia y su hijo. A través de una carta membretada por Nintendo, Liz Daniels, del equipo de Servicio al Cliente, comenzó ofreciendo una disculpa por tardar en responder.

"En tu carta, nos pides hacer Pokémon no binarios. Creo que es una idea asombrosa. Hay una gran variedad de Pokémon, entonces haría sentido tener una variedad de géneros también", se lee en la primera parte de la carta.

"Queremos asegurarnos de que todo tipo de personas se sientan bienvenidas y cómodas mientras juegan. Mandaré tu retroalimentación a los departamentos correspondientes para revisarla y considerarla. Incluí algunos artículos especiales con esta respuesta para que disfrutes", agregó Liz Daniels.

¿Será que en el futuro veamos Pokémon no binarios? Por lo pronto, es importante mencionar que algunos Pokémon como Ditto y Mew no tienen un género especificado. Además, en 2019, Pokémon GO presentó a un personaje humano no binario llamado Blanche.

