Así es la vida en la cárcel de Santa Martha; TikToker platica su experiencia: VIDEO

En redes sociales se ha hecho popular Lilia Angélica López, mejor conocida como Angye. La razón no es que haga retos virales, sino porque cuenta lo duro que fue vivir en la cárcel de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.

De acuerdo a la tiktoker, cuando era una joven de 19 años, tuvo la oportunidad de entrar al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) para estudiar danza contemporánea. Su talento la llevó a estar en varios escenarios nacionales e internacionales y llamó la atención de un coreógrafo colombiano.

El sujeto la invitó a un castig para entrar a una academia de danza, sin embargo, Angye no fue elegida así que regresó a México. Pero nunca se imaginó que al llegar a su país fuera detenida en el aeropuerto, pues supuestamente en su maleta llevaba tres kilos de cocaína.

La joven narró que en un principio fue ingresada al Penal Federal en Tepic, Nayarit, pero su familia metió un amparo y fue trasladada a la cárcel de mujeres de la Ciudad de México: Santa Martha Acatitla.

En sus videos de TikTok, López señala que aunque estaba contenta porque podía ver más seguido a su familia, vivió etapas difíciles debido a sus rosas con otras prisioneras. Además, durante esa época la mujer también tuvo que enfrentarse a su abogado, quien la estafó.

Su familia nunca perdió la esperanza de verla libre y demostrar su inocencia, así que gracias a la ayuda de Derechos Humanos, la abogada Lourdes Coronado y la secretaria magistrado, Mariana, lograron que el caso fuera llevado a audiencia.

“Yo estaba trabajando cuando me marca mi papá y me dijo: ‘Te tengo dos noticias: una buena y una mala. La mala es que hoy no voy a poder llegar a la visita y la buena es que voy a ir por ti en la noche, hoy te saco de ese lugar'”, contó la joven.