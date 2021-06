Extraterrestres sí existen y quieren invadirnos, afirman científicos de EU

Las películas de Hollywood sobre extraterrestres casi siempre tratan de invasiones o de alienígenas malvados. Durante mucho tiempo se creyó que estas ideas eran disparatadas, hasta ahora. Y es que según el físico Mark Buchanan, los seres humanos no deberían continuar con su afán por comunicarse con los extraterrestres, porque eso podría poner "en peligro a la humanidad".

Los temores de Buchanan y de otros expertos surgió después de un informe de la NASA, que ahora está investigando activamente la existencia de la vida inteligente fuera de la Tierra. Estos documentos, que se espera que sean muy reveladores, saldrán a la luz en las próximas semanas.

Buchanan, en un artículo en el Washington Post, argumentó que sería peligroso asumir que cualquier posible visitante de otro planeta vendrá en paz, porque lo más probable es que todos deberíamos estar agradecidos de que todavía no tenemos ninguna evidencia de contacto con civilizaciones alienígenas.

¿Es una teoría muy loca?

Aunque Mark parece otro científico loco, en realidad no lo es. Es una figura reconocida entre los expertos, pues es un autor y físico de divulgación estadounidense. Anteriormente fue editor de la revista internacional de ciencia Nature y de la revista de divulgación científica New Scientist, por lo que sus palabras causan consternación.

¿History Channel tenía razón? Foto: Especial.

A la voz de Buchanan se sumó el astrónomo de Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI), Joe Gertz, quien teme que los intentos de comunicarse con extraterrestres puedan desencadenar "la imprudente puesta en peligro de toda la humanidad".

Sin embargo, algunos científicos creen que de existir y tener los medios para viajar hasta la Tierra, el contacto extraterrestre podría beneficiar a la humanidad mediante el uso de tecnología alienígena más avanzada, que a su vez podría mejorar la sostenibilidad del planeta y ayudar a curar enfermedades.

¿Cuándo estará disponible la información oficial?

La antigua administración de Donald Trump ordenó a los funcionarios de inteligencia que compilen un expediente sobre OVNIs para el Congreso después de que se filtraran una serie de videos filmados por personal de la Armada y la Fuerza Aérea de Estados Unidos y se espera que el informe sea publicado este mes.

"OVNIS":

Por videos que desclasificó el Pentágonopic.twitter.com/pz8oKSjGpI — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 28, 2020

Según adelantos del mismo, el expediente dirá que el Pentágono no puede explicar alrededor de 120 avistamientos realizados por personal de la Armada en las últimas dos décadas, pero concluirá que no son tecnología conocida. Sin embargo, que sean unidades no reconocidas no necesariamente significa que sean alienígenas.

msb