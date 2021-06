20 años después de pedirle matrimonio en el kinder se casó con ella; es la mejor historia de amor de hoy

Gracias a la velocidad con la que se comparten ciertas noticias, durante estos últimos años hemos podido conocer historias fascinantes, hechos importantes que ocurren al otro lado del mundo y hasta un poco más de otras culturas. Uno de los temas favoritos de toda la población, sin importar el lugar en el que nos encontremos, son las relaciones amorosas exitosas que parecen salidas de un cuento de hadas. Probablemente esta sea la razón por la que lo sucedido entre Matt y Laura ha causado tanto revuelo a nivel internacional.

Millones de personas se han maravillado con el recuerdo de un par de niños que, cuando tenían tres años, se prometieron llegar juntos al altar y, 20 años después, lo cumplieron. Esto sucedió en Estados Unidos, país del que son originarios los ahora esposos que comenzaron siendo mejores amigos durante sus primeros años y, con el paso de los años, descubrieron que el primer amor sí puede durar para toda la vida.

Esta fue su infancia

Matt y Laura se conocieron durante su estancia en preescolar, algo que él recuerda con mucho cariño, pues tenía tan solo tres años cuando, frente a la clase, le declaró su amor y le aseguró que algún día se casarían. Esa es la versión que Matt cuenta siempre que le preguntan cómo conoció a su esposa, lo que ha convertido su relación en una de las más virales de los últimos tiempos.

Como si se tratara de una película, fue Laura quien acompañó a Matt durante toda su infancia. Corrían, jugaban a las escondidas, pasaban juntos todos los días y se quedaban despiertos en secreto cuando llegaba la hora de la siesta. Matt no ha dudado en confesar que estaba tan enamorado de Laura hace dos décadas como lo está ahora. Aunque algún tiempo perdieron el contacto, sus familias jamás dejaron de enviarse las clásicas tarjetas de navidad estadounidenses cada año.

Superaron todos los obstáculos

Durante siete años no pudieron coincidir y no fue al instituto que se reencontraron, todo gracias a un amigo que tenían en común, lo que les permitió retomar su amistad cuando eran adolescentes. Ninguno de los dos pudo evitar enamorarse, por lo que no tardaron mucho tiempo en volverse novios. Estuvieron juntos a lo largo de todo el bachillerato y, a pesar de que iban en diferentes escuelas, estaban conscientes de que ese noviazgo era especial.

Superaron los obstáculos que implica una relación a distancia mientras estudiaban la universidad en estados completamente diferentes del país y el 23 de mayo de 2015 Matt decidió que quería pasar el resto de su vida a lado de su compañera de aventuras. La propuesta fue igual de romántica que el resto de la historia. Matt decidió acudir al lugar en donde todo había empezado: su clase de preescolar. Fue ahí, en pleno patio de juegos, donde el joven se arrodilló y le preguntó a Laura si quería ser su esposa.

