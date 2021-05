House Of the Dragon ya tiene primeras imágenes; todo sobre el avance de la serie de HBO

Recientemente HBO dio a conocer las primeras imágenes de la tan esperada precuela House of the Dragon, una serie esperada por los fanáticos de Game Of Thrones que en días pasados inició con su producción en Reino Unido.

Esta nueva serie de HBO está basada en el libro Fire & Blood de George RR Martin y abordrá la historia de la Casa Targaryen, también conocida como la Casa de la Madre de los Dragones, por lo que la precuela se desarrollarán 300 años antes de los eventos y la lucha que vimos anteriormente en Game Of Thrones. Así se han revelado los primeros vistazos de los personajes protagónicos junto con las descripciones de cada uno los que desarrollarán esta increíble historia.

Emma D’Arcy encarnará a la princesa Rhaenryra Targaryen, Matt Smith le dará vida al heredero al trono Daemon Targaryen y Steve Toussaint será Lord Corlys Velaryon, y los podremos ver en acción a lo largo de 10 capítulos que cuyo guión está creado por George R.R. Martin y Ryan Condal.

Además de ello en la producción ejecutiva se encuentran Martin y Ryan Condal que serán los co-creadores de la serie, mientras que la dirección estará a cargo de Miguel Sapochnik cuyos créditos como director incluyen seis episodios de Game of Thrones, así como los premios Emmy y DGA por " Battle of the Bastards "y nominaciones a otro Emmy en el 2019 por dirigir "The Long Night”, lo cual da cuenta que esta serie será una cran producción.

Dragons are coming.#HouseoftheDragon begins production in 2021. pic.twitter.com/hms992a1zr — House of the Dragon ® (@houseotdragon) December 3, 2020

¿Cuáles son los personajes de la serie?

Paddy Considine como el rey Viserys Targaryen.

Este personaje fue elegido por los señores de Westeros para suceder al Viejo Rey, Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenhal. Viserys, un hombre cálido, amable y decente, solo desea llevar adelante el legado de su abuelo.

Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon “La Serpiente Marina”

Es el señor de la Casa Velaryon, cuenta con un linaje valyrio tan antiguo como la Casa Targaryen, es el aventurero náutico más famoso de la historia de Westeros. Construyó su casa en un asiento poderoso que es incluso más rico que los Lannister y que reclama la armada más grande del mundo.

Emma D'Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen

El primogénito del rey. Ella es de pura sangre valyria y es una jinete de dragones. Muchos dirían que Rhaenyra nació con todo pero no es hombre.

Princesa Rhaenyra Targaryen y Príncipe Daemon Targaryen. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/rmMcHuySB4 — HBO Latinoamérica (@HBOLAT) May 5, 2021

pgh