Google se une al Star Wars Day con un divertido doodle sólo para fans

¡Que la fuerza esté contigo! Para conmemorar el "Star Wars Day", Google colocó un doodle para todo aquel que busque “May 4th be with you”. Los amantes de “La guerra de las galaxias” se toparán con una animación muy tierna y divertida que sólo se podrá ver hoy, por lo que no pierdas el tiempo y ve a buscarla.

Es un detalle para los fans. Foto: Especial.

El 4 de mayo es conocido como el día de "Star Wars" aprovechando un juego de palabras en inglés: "May the Fourth" (cuatro de mayo en español) suena muy parecido al comienzo de "May The Force Be With You", la famosa frase "Que la fuerza te acompañe". Con el paso del tiempo se fue popularizando entre los fans, quienes impulsaron la fecha como un día especial.

Al ver que tenía tanta fuerza, Lucas Film decidió hacer “oficial” la celebración y el resto es historia. Previo a la pandemia, los fans solían hacer convenciones o fiestas de disfraces en honor a la tan emblemática saga, pero desde el año pasado se han pausado estos festejo

Todo un fenómeno de cultura pop

Desde el lanzamiento de la primera película en 1977, ocho películas más sobre Luke Skywalker, Darth Vader, Han Solo, la princesa Leia Organa y otros personajes como Chewbacca, Rey, Kylo Ren y R2D2 se han convertido en un elemento básico de la cultura pop en todo el mundo. También ha habido varias películas y espectáculos derivados, como Rogue One, Solo y The Mandalorian.

A lo largo de las décadas, solo las nueve películas principales han generado casi 9 000 millones de dólares en ventas de taquilla, lo que las convierte en una de las franquicias de películas más exitosas de la historia.honor a la tan emblemática saga, pero desde el año pasado se han pausado estos festejos.

Si tienes tiempo libre, hoy es un buen día para hacer maratón o ver los nuevos contenidos de Star Wars que Disney Plus ha creado, como The Mandalorian, que abunda más en el universo de esta saga.

msb