Emma Stone revela porqué Cruella no tenía su cigarrillo en la película

Los fanáticos de la película de Disney “101 Dálmatas” han estado muy pendientes de todos los detalles de la película de la villana del cabello bicolor Cruella De Vil, pues tras el estreno de esta nueva producción, han hecho comparaciones de todo tipo.

De hecho, una de las primeras cosas que notaron de la nueva Cruella interpretada por Emma Stone, fue que no utilizaba un cigarrillo como la villana original de los 101 perritos dálmatas, pero según reveló la actriz, existe una poderosa razón para justificarlo.

¿Por qué Cruella de Emma Stone no usaba cigarro?

De acuerdo con The New York Times, la estrella reveló que en 2021 no está permitido utilizar cigarros en una película de Disney, por lo que fue imposible utilizar el icónico cigarrillo de la villana en la pantalla grande.

Además, Emma confesó que estaba muy ilusionada de tener la famosa columna de humo de la villana de cabello blanco con negro, pero no fue posible debido a que está prohibido, pues no quieren fomentar el tabaquismo, puesto que muchas de las películas las ven menores de edad.

Diferencia entre ser "mala" y "rebelde"

A su vez, la intérprete de Cruella dijo que tampoco estaba de acuerdo con promover el uso de pieles reales, como las de los cahorros o dálmatas y mencionó que era importante diferenciar entre el ser “mala” y “rebelde”, ya que Cruella no llegó a usar la piel de los perritos, simplemente pensaba diferente a los demás.

Cabe señalar que según Just Jared, Disney prohibió fumar en sus películas en 2017 y esto abarca ahora a Lucasfilm, Marvel y Pixar, así que no será posible que veas algún cigarro en las siguientes producciones de la compañia.

Con información de The New York Times

PAL