Luis Miguel: La serie y los MEMES que generó el capítulo 7

Este domingo se estrenó el capítulo 7 de Luis Miguel: La serie, y como es tradición, las redes sociales se llenaron de memes para recordar los momentos icónicos de este episodio.

En este episodio se habló bastante acerca de la frase "O tu atención está en mí, o esto no va a funcionar", la cual dijo el cantante hacia Publishow.

También Luis Miguel sorpendió a sus seguidores por tener una actitud muy parecida a la de su estricto padre, Luisito Rey. Varios usuarios dijeron "ya no soportar" la personalidad del artista.

En dicha serie se ha abordado el tema de su familia y de sus hermanos Alejandro y Sergio Basteri, quienes ahora ya son adultos y viven sus vidas, lejos de los reflectores, sobre todo Sergio.

En el caso de su hermano menor Sergio, poco se ha sabido, incluso dentro de la serie de la gigante de streaming, pues se ha mantenido alejado de los reflectores pero sobre todo de su hermano Luis Miguel.

Sergio tenía apenas dos años cuando su madre, Marcela, desapareció, y tras la muerte de su padre, Luis Rey, en 1992, Luis Miguel peleó por la custodia y logró ganarla, por lo que estuvo al cuidado de personas del círculo del “Sol”.

¿Contrato de Warner Music?

Pero al cumplir la mayoría de edad, se alejó de su famoso hermano; estudió en la Escuela de Artes Visuales en Guadalajara, y se sabe que trabajó como cocinero. Poco se ha sabido del hermano del famoso cantante.

En el contexto de la serie de Netflix en su segunda temporada, nos muestran que la abuela de Luis Miguel, Sergio y Álex, quiere la custodia del menor de los hermanos, pues quiere apoyarlo en su carrera musical como cantante.

Ante dicha situación, Luis Miguel se molesta, pero al final termina cediendo con la abuela Matilde, quien lo amenaza de ir con la prensa a hablar sobre su madre desaparecida, Marcela Basteri.

La abuela Matilde

Sin embargo, dentro de la serie se retoma este tema, pero de tal forma que Sergio tendría que firmar un contrato con Warner Music para lanzarse como solista, pero hasta tener la mayoría de edad.

En la vida real no se tiene un registro de dicho contrato o un acercamiento de si fue real o no, sin embargo, el hermano menor de Luis Miguel no se dedica al mundo del espectáculo ni a la música.

