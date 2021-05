RETO VIRAL: ¿Puedes encontrar las ramas de trigo diferentes? Solo el 2% pudo lograrlo

Poner a prueba nuestra mente, destreza y visión para compararla con la de nuestra amigos siempre es divertido, por ello desde hace tiempo a través de redes sociales se han hecho comunes los llamados retos visuales, muchos de los cuales suelen ser sencillos pero otros como el que te vamos a presentar tienen un nivel de dificultad “imposible”.

Esta ocasión ha inundado las redes esta curiosa imagen dando origen al reto que consiste en encontrar, en la imagen que a continuación te presentamos, las ramas de trigo diferentes.

Cabe señalar que solo un porcentaje muy bajo de usuarios han logrado resolver este reto, pues las pequeñas figurar y tonalidades de la imagen que a continuación te presentamos lo convierten en un verdadero reto “nivel Dios”.

Intenta dar con las ramas de trigo diferentes al resto en el menor tiempo posible, te darás cuenta desde iniciado el reto que no es tan sencillo como parece pues están perfectamente escondido a simple vista por contradictorio que eso parece, así que abre bien los ojos y pon atención a los detalles.

Solución

Si de plano no pudiste encontrar las ramas de trigo, no te apures, no eres el único ni el primero que no lo ha logrado, y eso que a pesar de que este reto no tiene límite de tiempo lograr ver las diferencias en la imagen es una tarea para ojos expertos.

Noticias Relacionadas RETO VISUAL: Encuentra al ratón entre los conejos en 15 segundos y demuestra tu habilidad

Te preocupa perder el sueño por no saber la solución de este reto, observa con mayor detenimiento la imagen, revisa bien los detalles y pon atención a las orillas de la imagen como pista te decimos que son dos las ramitas que se ven diferentes, intenta de nuevo.

Podrás darte cuenta que no es tan fácil como pensaste, así que toma un respiro e intenta de nuevo; pero si ya te has dado por vencido y quieres saber la solución, aquí te la presentamos..

SSB