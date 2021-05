¡NO ES BROMA! Mujeres son igual o más felices sin pareja que un matrimonio, revela estudio

Tanto hombres como mujeres, se han preguntado si estando solteros son más felices que tener una pareja, esto puede ser verdad, gracias a un estudio que ha realizado la Universidad de Bowling Green, en el que demuestran que ante algunas creencias que ha impuesto la sociedad, que para ser feliz necesitas una pareja, desmintiendo esta creencia.

Es cierto que es muy bello ver a un par de enamorados tomados de la mano y que nunca se sabrá cuál es el fin de esa relación, si solo es por algún tiempo o "hasta que la muerte los separe", aunque, los altibajos sean inevitables, ya que ninguna persona es perfecta y en el camino se va perfeccionando la relación.

¿Cómo se logra la felicidad?

Y es que, la creencia de estar emparejado con un compañero de vida, el cual podrías crear un proyecto de vida juntos, compartiendo cosas en común, metas y momentos inolvidables, podría ser una completa mentira, ya que las personas deberían entender que la fuente de la felicidad no es estar con una persona específicamente.

Este sentimiento se logra cuando las personas aprender a quererse a sí mismo, aún estando completamente solos, tal cual como somos, con imperfecciones; y al aceptarse, podrías conseguir todas tus metas, incluso, tener una pareja que estará contigo toda la vida.

Un estudio ha revelado que vivir sin pareja, es vivir sin preocupaciones, sin embargo, aunque algunos especialistas buscaban demostrar lo contrario, se llevaron una gran sorpresa al encontrar grandes resultados.

De acuerdo con los especialistas en sociología, los adultos cuando llegan a los 50 y posterior, eran las personas casadas las que mantenían una salud mental más estable, pero tanto Matthew Wright y Susan Brown, de la Universidad Bowling Green, quienes son autores del reciente estudio, publicado en líne en el Journal of Marriage and family, encontraron que las personas solteras mantienen su estabilidad emocional.

Esta investigación se llevó a cabo en hombres y mujeres, logrando un resultado bastante interesante y alarmante, donde se consideró que los hombres casados se les detectó depresión y problemas de depresión, incluso, al estar con su pareja, -que es su esposa-, y que la aman, pueden sentirse tristes y no realizados en la vida, lo que significa que no es necesario tener una pareja para lograr la felicidad personal.

En este sentido, en el estudio presentaron a personas solteras que, al analizarlas colocaron que la depresión y problemas de soledad no se presentan como algo principal.

¿Qué fue lo que descubrieron?

Las personas solteras y esto es un hecho, sufren menos estrés, aunque esto dependerá de cómo lleves tu vida, sin embargo, descubrieron que para las mujeres, el estado de asociación no hacía ninguna diferencia.

Ya sea que las mujeres estuvieran cohabitando, casadas, saliendo o estando solteras,no había ningún cambio estadísticamente significativo en sus experiencias de depresión, estrés o soledad.

Además, hubo algunas tendencias no significativas en los datos, pero incluso, esas no siempre fueron conscientes con las predicciones de los autores.

Por otra parte, los hombres casados manifestaron algunos cuadros de depresión frecuente respecto a los solteros, y el matrimonio no los salvaba de la soledad, por lo que, vivir juntos no los hace inmune, a ese sentimiento que les cuesta expresar.

En general, las mujeres solteras pueden pasarla mejor y en su caso, no hay mucha diferencia entre lo que manifiestan, sobretodo en las maduras independientemente que estén solteras o casadas, no habrá depresión, estrés o soledad, sin embargo, en el caso de los hombres casados se dieron cuenta que no porque haya tenido un mayor vínculo social y un mayor compromiso, eran mejores que los solteros, lo que significa que todos son propensos a tener buenos y malos ratos.

