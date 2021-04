¿La pandemia los volvió AGRESIVOS? Estudio revela preocupante aumento en delito VIOLENTOS en EU

La pandemia de Covid-19 ha cambiado la forma en que se relacionan las personas, trayendo múltiples consecuencias a nivel social. En Estados Unidos, una de ellas es el aumento de los delitos violentos desde que surgió la emergencia sanitara en el país, así lo indica un estudio recientemente publicado.

De acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional de COVID-19 y Justicia Criminal (CCJ por sus siglas en inglés), los crímenes que atentan contra la propiedad privada y los que se relacionan con drogas, han disminuido considerablemente durante la crisis por el nuevo coronavirus. Sin embargo, en este mismo período, los delitos violentos se han incrementado de manera alarmante en al menos 34 ciudades del país.

En 2020, los homicidios escalaron en un 30%, en consideración con el 2019. Es decir, se presentaron 1.268 muertes más que en el año anterior. Además, la tasa de asalto con armas fue un 8% más alta, mientras que la de robo cayó en un 9%.

Los casos de violencia doméstica también presentaron un incremento a raíz de la pandemia, sobre todo durante los primeros meses, cuando los confinamientos en el territorio eran más estrictos.

En contraste, las denuncias por abuso infantil bajaron notoriamente. Por desgracia, esto podría no ser una buena noticia. El estudio sugiere que éstas se han reducido debido a que los niños no están acudiendo a clases presenciales y es en las escuelas donde suelen identificarse los maltratos hacia los menores. En otras palabras, es posible que, en la actualidad, muchos pequeños sean víctimas de violencia en su hogar, pero al ser perpetrados por los propios miembros de la familia, estos no son reportados a las autoridades.

Y, aunque no fue un punto de análisis en el estudio, en el país también se han elevado los tiroteos en lugares públicos, así como los crímenes de odio motivados por el racismo.

En entrevista para WILX, el Dr. Alex del Carmen, de la Universidad Estatal de Tarleton, indica algunas de las razones que podrían explicar el aumento de la violencia:

"Cuando añades la pobreza, con el desempleo, los factores estresantes relacionados con el covid y encima de eso, las personas que viven juntas en las proximidades sin ir a trabajar es, de hecho, una tormenta perfecta" declara el experto.

A la vez, los investigadores sostienen que otros factores, como el impacto que el Covid-19 ha tenido en los departamentos de policía así como los disturbios que rodean a la institución, podrían favorecer el aumento de los delitos.

