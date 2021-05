“Madre arrepentida”, movimiento creado por una mujer que ama a su hija pero odia la maternidad

Cada vez son más las mujeres que no quieren tener hijos, y cada vez más las madres que aconsejan a otras no tener hijos, porque saben que la maternidad no es color de rosa como la pintan. Una de ellas es Karla Tenorio, una mujer originaria de Brasil de 38 años de edad, que desató una gran polémica en redes sociales, tras compartir un video en que confiesa su odio a ser madre.

Karla además ha creado un perfil de Instagram, a que su vez se convirtió en un movimiento llamado “Madre Arrepentida”, con el que busca concientizar a las mujeres que no tienen hijos, sobre lo que es realmente la maternidad, y no ese concepto romántico que se tiene concebido sobre ser madre.

La actriz y escritora brasileña, confesó que ella no quería ser madre, pero accedió ante la presión de su ahora expareja. Reveló que desde que nació su hija, quiso retroceder el tiempo. Se había arrepentido, por lo que después de que la tuvo, ese sentimiento evolucionó hasta convertirse en un cuadro psicótico postparto. Esto aunado a que su expareja tenía un comportamiento abusivo hacia ella.

Cuenta que durante más de 10 años, Karla estuvo en una especie de clóset, pero al acudir a un grupo de mujeres con pensamientos similares, ella pudo liberarse y admitió que detestaba ser madre. Si bien, ha admitido que ama a su hija, a quien considera que es una niña increíble, no ha sido nada fácil criarla.

Sabe que tiene como responsabilidad proveer a su hija de seguridad y estabilidad, hasta que ella pueda hacerlo por su cuenta. Pero para ella “es importante entender, empatizar, con las decisiones individuales de las que somos dueñas, una de ellas es la maternidad. La maternidad será deseada o no será”, compartió Karla.

AV