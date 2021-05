Leonardo DiCaprio luce MAYOR en "Killers of the Flower Moon"; usuarios quedan en SHOCK | FOTOS

Tras filtrarse la primera fotografía de “Killers of the Flower Moon”, la nueva colaboración entre Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese, usuarios en rede sociales han quedado totalmente sorprendidos por la apariencia del actor estadounidense.

DiCaprio sorprende por su apariencia

En la primera imagen de la película basada en un libro del mismo nombre del periodista David Grann, aparece la estrella de Hollywood junto a la protagonista Lily Gladstone, pero lo sorprendente de esto fue que DiCaprio luce muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, ya que se ve mayor.

Hasta el momento se desconoce si el maquillaje lo hace lucir más viejo o realmente el actor ha envejecido y apenas nos hemos percatado de esto, así que habrá que esperar más imágenes y detalles sobre la nueva producción para sacar conclusiones al respecto.

Lily Gladstone y Leonardo DiCaprio. Foto: Apple TV+

Usuarios quedan en shock por su nueva imagen

Por su parte, internautas no han dejado de reaccionar a la primera imagen de DiCaprio para “Killers of the Flower”, pues muchos aseguran que no puede ser él y han hecho toda clase de comentarios como “Está irreconocible en esa película” o “Ese tipo se parece exactamente a Leonardo”.

Además, hubo quienes compartieron algunos memes, pues muchos se encuentran en shock y no pueden creer que el actor sea el mismo que aparece en esa nueva foto de la película de Scorsese.

Cabe señalar que esta nueva producción es protagonizada por DiCaprio y Lily Gladstone, quienes serán esposos en esta película y harán el papel de Ernest Burkhart y Mollie Burkhart respectivamente, además la historia está ambientada en 1919.

Me when I realize it's Leonardo DiCaprio in the new Scorsese movie pics pic.twitter.com/GnAr2HLlN6 — Kevin11 (@TheSpirit84) May 10, 2021

Con información de Elle

PAL