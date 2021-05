Al Pacino y Leonardo DiCaprio, actores que rechazaron un papel en “Star Wars”

Este 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, que es una de las sagas más importantes en el cine y ha lanzado a la fama a algunos de los actores que participan en las películas, sin embargo, otros han rechazado un papel en las cintas que hicieron historia.

Papeles de personajes como Luke Skywalker, Leia Organa y Han Solo fueron rechazados por grande celebridades de Hollywood que no apostaban por el éxito de la cinta en sus inicios, lo que les costó lo que pudo haber sido uno de sus grandes participación en el cine.

Actores que dijeron no a “Star Wars”

Uno de los actores con gran trayectoria en Hollywood es Al Pacino que vio marcada su carrera por la cinta “El Padrino” y “Caracortada”, pero él es uno de los que rechazó un papel en la cinta “Star Wars” para interpretar a Han Solo.

El actor señaló que se habría negado a interpretar al famoso personaje pues no había entendido el guión, cuando pidió ayuda para poder leerlo Harrison Ford tampoco logró entenderlo y decidió rechazar el papel.

“No me arrepiento de nada aunque he cometido varios errores, elegí mal ciertos filmes o no me esmeré para ciertos papeles. Rechazar Star Wars fue uno de mis primeros grandes errores. Todo eso está en mi museo personal de los errores junto a otros buenos guiones que dejé ir”, dijo Al Pacino a The Talks en 2015.

Leonardo DiCaprio fue otro de los actores que dijo no a “Star Wars”, aunque él interpretaría a Anakin Skywalker pues su papel en “Titanic” captó de inmediato la atención del productor de la cinta.

Aunque en aquella ocasión el actor se reunió con el cineasta George Lucas, dijo no sentirse preparado para realizar un papel como el de “Star Wars” y decidió rechazarlo.

Rooney Mara es la actriz que es reconocida por la cinta “La chica del dragón tatuado”, con lo que logró captar las miradas de los grandes cineastas por lo que le fue ofrecido el papel de Jyn Erso en “Rogue On”, pero ella se negó pues en ese momento filmaba otra película.

Sylvester Stallone también rechazó el papel como Han Solo, el actor audicionó para interpretar al famoso personaje ante de que fuera estrenado “Rocky”, pero al no ver convencido al cineasta de “Star Wars” decidió negarse al papel antes de que fuera rechazado.

Con información de medios

cvg