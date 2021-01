¡No es un sueño! Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet tendrán película juntos: TRAILER

Aunque muchos lo hubiera imaginado pero sólo en una realidad distante, ahora esto es un hecho, dos de los actores más guapos actualmente en el mundo del espectáculo estarán en una película juntos: Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet.

Al darse a conocer esta noticia los fans de estos famosos enloquecieron en redes sociales, esto debido a que el futuro de la cinta parece ser brillante.

Además de estos dos galanes de la pantalla grande, la película ha causado revuelo debido a que cuenta con un elenco que promete ser uno de los más espectaculares de Hollywood.

Esto debido a que la producción que se espera ser estrenada en Netflix cuenta con la participación y talento de actores como Jennifer Lawrence, Ariana Grande, Chris Evans, Meryl Streep, Cate Blanchett, y Jonah Hill.

Más sobre la cinta

Desde meses atrás en internet se han hecho todo tipo de especulaciones respecto a esta producción, principalmente tras filtrarse de a poco los nombres de las personalidades que se verán actuando

La película se titula Don’t Look Up y es escrita y dirigida por Adam McKay, renombrado cineasta que en 2018 fue nominado al Oscar y reconocido por Vic y años más atrás, en 2015, por The Big Short.

Además, el trabajo de McKay es reconocido por que él fue quien dirigió parte de la exitosa serie Succession (2018). La película esta grabándose en Boston y alrededores de Massachusetts.

El papel de DiCaprio y Chalamet

De acuerdo a información emitida en el sitio Elle, DiCaprio interpretará al doctor Randall Mindy, quien se aventura en la trama al lado de Kate Dibiasky, quienes son dos astrónomos que deberán ir a una gira mediática global para alertar a la humanidad sobre un asteroide que exterminará la vida en la Tierra.

Por su parte, respecto al personaje que interpretará Timothée Chalamet, aún no ha sido revelado, mismo caso para el resto del famoso elenco.