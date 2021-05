BTS: Universidad de EU ofrecerá CONFERENCIA sobre el IMPACTO mundial de la agrupación

Este fin de semana, una universidad estadounidense ofrecerá un conferencia virtual sobre el fenómeno del pop coreano, BTS y aquí te contamos todos los detalles al respecto.

La Universidad Estatal de California en Morthridge ha anunciado que este sábado 1 de mayo y mañana domingo 2 de mayo, se podrá disfrutar de manera virtual una conferencia sobre la boyband surcoreana.

Según informó la organizadora, la profesora Frances Gateward, se espera que al menos 900 personas asistan a este evento, ya sean alumnos universitarios y seguidores de la banda de chicos.

Asimismo, la docente reveló que la conferencia se realizó debido a que se han visto atraídos por el potencial transformador de BTS, además, por la manera en que sus seguidoras las ARMY se organizan para erradicar el racismo contra los asiáticos y la violencia de género.

La conferencia se llama “BTS: A Global Online Interdisciplinary Conference” y abordará diferentes temas relacionados a la banda, tales como baile, narrativa audiovisual, hip-hop, activismo, fanfiction, entre otros.

Cabe señalar que no es la primera conferencia que se realiza sobre en grupo de K-Pop, pues en 2020 se realizó algo parecido en Londres, Reino Unido.

Además, hasta el día de hoy, BTS se ha convertido en la agrupación de chicos surcoreana más famosa a nivel mundial y han puesto en alto el nombre del pop coreano.

Honored to be a finalist at the 2021 @BBMAs!

Thank you @BBMAs! and thank you #BTSARMY for your support and love. You made all this possible! pic.twitter.com/TaiHf8LnTT — BTS_official (@bts_bighit) April 30, 2021