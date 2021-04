Netflix: Estos son los 5 mejores DORAMAS que tienes que ver

La plataforma de streaming Netflix ofrece una gran variedad de producciones y no se queda atrás con los doramas, pues cuentan con lo mejor de Asia en su catálogo.

De Corea del Sur, Japón o China, Netflix cuenta con decenas de series y películas que se pueden disfrutar, pero aquí te compartimos cuáles son 5 de las mejores que existen.

Boys Over Flowers

"Boys Over Flowers" es probablemente uno de los doramas más populares de Corea del Sur dentro de los amantes del K-pop, sobre todo de las chicas, pues trata de una joven y modesta estudiante que se enfrenta a un chico rico y malcriado que pertenece a la pandilla más popular de una escuela de clase alta. Ambos se enamoran, pero su relación es imposible debido a su diferencia de clases sociales.

Elenco: Ku Hye-sun, Lee Min-ho, Kim Hyun-joong

Un amor tan hermoso

"Un amor tan hermoso" es un drama chino que trata de dos jóvenes adolescentes que cursan la escuela secundaria, ambos son vecinos y se conocen desde pequeños, pero el amor comienza a surgir entre ellos más tarde.

Debido a sus diferencias de carácter y formas de ver la vida, ambos se pelean frecuentemente, pero al final se demuestran su amor.

Elenco: Hu Yitian, She Yue y Gao Zhi Ting

Hello my Twenties

“Hello my Twenties” es un dorama coreano que tiene 2 temporadas, pero se hizo muy famoso entre las chicas debido a que no trata de una relación amorosa. Esta producción trata de un grupo de 5 chicas con diferentes personalidades y metas que conviven en una residencia de “Belle Epoque”. Juntas enfrentan desamores y problemas comunes de la edad, siempre apoyándose la una a la otra.

Elenco: Han-Ye-ri, Han Seung-yeon, Park Eun-bin, entre otras…

Erased

“Erased” es una serie original de Netflix que se grabó en Japón y está basada en un anime con el mismo nombre. Y la historia trata de un joven que tras encontrar a su madre asesinada utiliza su habilidad para regresar el tiempo y poder evitar su muerte y la de otras personas.

Elenco: Yuki Furukawa, Moi Yuki, Jin Shirasu

Recuerdos de la Alhambra

“Recuerdos de la Alhambra” es una serie surcoreana original de Netflix que se grabó en España. La historia habla de un joven creador de videojuegos que corre despavorido a Barcelona sin motivo. Más tarde, se revela las causas y todo el lio que causa su creación en Corea del Sur.

Elenco: Hyun Bin, Park Shin-hye, Park Chanyeol

PAL