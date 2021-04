La creatividad en la WEB

El crear contenido digital no es tarea fácil, requiere de una gran investigación, responsabilidad, creatividad y conocer de estrategias de marketing digital, para generar engagement y una comunidad sólida.

ROMINA SACRE

@rominasacre

“Estudié actuación en Nueva York y pensé que a eso me iba dedicar. Sin esperarlo, encontré el mundo digital. Durante tres años tuve una plataforma en donde hablé de temas y situaciones que viven a diario las mujeres, de manera más abierta”.

“Empiezas a conectar con gente que puede o no estar de acuerdo contigo, pero se enlaza de una manera especial. Los últimos siete años he aprendido a no tener miedo a ser yo, a decir lo que pienso, de una manera responsable. Los creadores de contenido debemos generar conciencia, unirnos a causas positivas y hacer del mundo un lugar mejor”.

"El mayor reto ha sido generar contenido que sea congruente con quien eres. Han sido años de prueba y error, aprendizaje y evolución".

“La gente piensa que sólo se puede generar una diferencia si cuentas con millones de followers, a muchos se les ha olvidado que tenemos el poder para generar una buena influencia a nuestro alrededor".

PROCESO. "He aprendido que debemos divertirnos en el camino y reírnos de nosotros mismos”. Foto: Yadín Xolalpa

LUIS MIGUEL PARI

@luismiguelpari

“Estudié Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Al terminar trabajé en un periódico, donde aprendí a grabar, editar y hacer entrevistas. Después me fui unos meses a Los Ángeles a un estudio de actuación, ahí conocí el business de las noticias”, comentó Pari.

Para Luis Miguel lo más divertido de esta profesión es crear contenido innovador, o el que ya existe transformarlo a su manera y plasmar un sello que lo diferencie de los demás.

“Al hacer mi propio medio me he enfrentado a muchos retos, tienes que ser autodidacta, dedicar tiempo para investigar. Estamos en una época donde hay muchos jóvenes emprendiendo, por lo tanto, existe mucha competencia”.

“Para ser exitoso en los medios digitales se necesita encontrar el mensaje que quieres dar, potencializarlo y saberlo distribuir. Muchos quieren ser creadores de contenido, pero no han descubierto cómo comunicarlo de manera correcta”.

TALENTO. "Muchos quieren ser creadores de contenido, pero no han descubierto cómo comunicar". Foto: Yadín Xolalpa

OLIVIA MEZA DE LA ORTA

@oliviameza

“Desde chica he tenido una admiración por la moda y el mundo editorial. Estudié diseño de modas y esta plataforma se creó como un proyecto escolar. Trabajé en relaciones públicas y en revistas de lujo, ambas relacionadas con la moda, eso me abrió las puertas y me dio mucha visión de mi vocación, que es escribir en este sector”.

En 2019 Olivia decidió dedicarse por completo a MEOW Magazine. Para ella, un gran reto ha sido la parte comercial y verlo como un negocio. Hoy en día ha logrado ese equilibrio entre ambas cosas, trabajando con firmas que aportan contenido de calidad y valores a la sociedad.

“Un reto cultural de lo que se percibe en México sobre la industria es que estamos en una brecha generacional que está rompiendo con los esquemas obsoletos a los que estábamos acostumbrados ver en títulos con mucha historia y escuela".

“Nuestro contenido es único. Junto con mi equipo exploramos aristas que involucran la moda, cine, música, empoderamiento y los nuevos talentos a nivel Latam. Tenemos una identidad muy marcada, la cual no se casa con una sola idea".

MUNDO DIVERSO. Con su plataforma, Olivia quiere demostrar que la moda es un vehículo de creación y expresión. Foto: Yadín Xolalpa

SANTIAGO RODRÍGUEZ

@santiagoserr

“Me dedico a hacer contenido para marcas departamentales exclusivas, enfocado a viajes, gastronomía y estilo de vida”.

Santiago enfatizó que enfocarse en un nicho específico, sobre todo en viajes o cultura, sigue siendo un tema general. Para él es importante crear contenido de valor que aporte conocimiento y curiosidad al lector, sobre cosas que desconoce y no ha podido experimentarlas.

“La situación del COVID-19 exponenció la parte de generar contenido digital en nuevas salidas de información, la gente se ha dedicado hoy en día a buscarlo dentro de la web y en redes sociales”.

“Uno de los retos a los que me he enfrentado este año, es la incertidumbre que los medios de información digitales están viviendo a raíz de la pandemia. Hemos hecho ajustes dentro de la organización para poder sobrevivir y adaptarnos a las nuevas formas de generar dinero. Por otra parte, la generación de contenido, el distanciamiento social, el entrevistar y el coordinar un shooting en estos tiempos se ha convertido en un gran desafío. Cada medio tiene un ADN distinto y una manera distintiva de comunicar”.

CREACIÓN. El COVID-19 exponenció la parte de generar contenido digital en nuevas salidas de informacion". Foto: Yadín Xolalpa

HILDELISA BELTRÁN

@hildelisab

La destacada periodista, originaria de Sinaloa, tiene dos licenciaturas: una en Historia del Arte y otra en Ciencias de la Comunicación. Fue interna en galerías en Nueva York, sin embargo, desde muy joven tuvo una especial pasión por el mundo del maquillaje y todo lo relacionado con él, lo que la llevó a certificarse como makeup artist.

Durante años trabajó en reconocidas revistas de moda, lo que la llevó a crear su propia plataforma de moda y belleza llamada Beauty Junkies, en la que comparte las últimas tendencias, tips y secretos de makeup y skincare, los cuales son aválados por especialistas.

El objetivo de Hildelisa con esta plataforma es ayudar a que las mujeres se empoderen y se sientan bien consigo mismas.

Hildelisa ha logrado formar una comunidad sólida, además de que ha lanzado otros proyectos como Beauty Bag Mx, su línea de cosméticos y accesorios, así como su libro Mundo Rosa: Tu guía máxima de belleza.

FEMEMNINO. "La verdadera belleza de una mujer no es la que se ve, sino la que se percibe, la que irradias. Somos lo que brillamos. El maquillaje es sólo un accesorio. Un marcador que resalta la belleza real que tienes”. Foto: Yadín Xolalpa

ADOLFO CANO

@adolfocano

Adolfo Cano es cofundador de Cultura Colectiva, una plataforma digital de tecnología que genera consciencia en la sociedad.

“El reto en medios digitales es algo permanente, porque el algoritmo de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube constantemente está cambiando. Es fundamental no dejar de hacerte preguntas y saber que nada es consistente, para que funcione uno o dos años, es entender que todo está en un cambio constante”.

“Estamos viviendo una época de desinformación, es un momento clave, donde el contenido puede ser la parábola para que la gente conozca cosas positivas y con sustento”.

“Algo que siempre nos ha diferenciado es que tenemos un lema, cualquier cosa que hagamos debe inspirar, desde una lectura, una recomendación de un libro o un programa. Tenemos una línea editorial muy flexible y siempre buscamos temas que hagan progresar a la sociedad”, comentó el empresario.

NOVEDAD. Lo más divertido e increíble de esta profesión es tener varias personas en las que puedes confiar y tener ideas creativas. Foto: Yadín Xolalpa

CECILIA PALACIOS

@cecipb

Estudió Diseño Textil en la Universidad Iberoamericana de Puebla, tiene una maestría en Marketing y Comunicación de la Moda y un diplomado en coolhunting.

Fue freelance, llevó redes sociales e impartió clases de moda. En 2009, junto con Ebbani Reyes, creó Coolhunter MX, un blog de moda. Con los años se ha posicionado como una de las plataformas digitales más importantes en tendencias y nuevos talentos emergentes en distintas ramas del diseño, moda y arte en México. Uno de sus propósitos es enaltecer la creatividad que tienen los mexicanos y hablar de cosas positivas.

Para la creadora de contenido, el llevar a cabo un medio independiente fue un gran reto, al principio no contaban con recursos económicos, y comercializar el proyecto no fue tarea fácil. A Palacios la llena de energía conocer a creativos y escucharlos hablar de sus proyectos. Es una mujer que está en constante movimiento, creando y atenta a los nuevos formatos.

PODER. "La pasión es la actitud que mueve a las mujeres a llevar a cabo todos sus sueños y proyectos”. Foto: Yadín Xolalpa

ANNIE RIVERA

@annierivc

Annie Rivera estudió Comunicación, y Lorenza Lazo, Administración de Empresas, las dos han trabajado en el mundo editorial.

“En 2017 creamos nuestra plataforma digital de estilo de vida con el objetivo de aportar a las lectoras información verídica. Fashionalité está diseñada para todas las mujeres que buscan expresarse, permitimos que expertas en diversas disciplinas compartan información con nuestras lectoras. También contamos con una agencia: Fashion Media Marketing, donde hacemos relaciones públicas con influencers y medios de comunicación", acentuó Annie.

“Para hacer un creador de contenido exitoso lo principal es aprender a escuchar, a veces nos enfocamos con lo que nos gusta, para crear un concepto atractivo tienes que informarte e investigar cuáles son las tendencias y los temas de interés para tu público. Alguna vez un profesor me dijo que como periodista tienes que informar y no impresionar. Mucha gente busca escribir cosas cool y a veces pierden el sentido del periodismo que es: educar, entretener y comunicar. Cuando abres tu perspectiva las ideas fluyen increíble y se logra generar temas interesantes para el público".

INNOVADOR. "El influencer marketing no es una ciencia exacta, el cliente tiene que confiar en ti, e ir aprendiendo contigo”. Foto: Yadín Xolalpa

Por Isis Malherbe