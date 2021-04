Nos toca ayudar. Cada uno poner su granito de arena. A raíz del encierro, la violencia contra la mujer ha ido en aumento, sobre todo, para las niñas olvidadas que han vivido en situación de calle. María Milo, conductora del podcast Desafinados y columnista de Sin Filtros en Panorama para El Heraldo de México, decidió tomar cartas en el asunto y comenzó un proyecto para ayudar a todas aquellas que han sido calladas y abrirles camino.

Es así cómo inició Abramos Ventanas. Milo invitó a tres sobresalientes diseñadores a crear una camiseta en donde plasmaran un mensaje que diera aliento y al mismo tiempo, con la venta de ellas, ayudar a niñas, jóvenes y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. El 100 por ciento de las ganancias será donado a la institución Yolia. No te quedes sin la tuya, ingresa a fundaciongrupoandrade.org.mx y elige tu favorita.

Zaira Zepeda eligió la camiseta de Pavo Wong, con la que tiene una relación de amistad. Foto: JDS Agencia

ANUAR LAYÓN

¿Cómo empezó la colaboración?

Fue muy emocionante. Me contactó María Milo porque estaba buscando este tema de diseñadores nacionales que pudieran estar interesados en Abramos Ventanas. Hablamos que el proyecto era para mujeres y para comunicar cosas relevantes para la sociedad femenina, que hoy en día está levantando la mano, pidiendo a gritos ayuda. Eso me emocionó mucho, porque soy hombre y vivo en un país donde conocemos una perspectiva del trato a las mujeres, que nos lo heredaron, sin embargo, todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Mi apertura de hacerlo y brindar un canal de comunicación a través del cual otros hombres se sientan incentivados, comunicarles su masculinidad y la manera en la que las tratamos.

Valeria Aguilar, quien se especializa en contenido de moda, sonrío para la lente. Foto: JDS Agencia

¿En qué está inspirado el diseño de tu camiseta?

En el texto que me mandó sobre Abramos Ventanas. Desarrollamos este diseño que tiene que ver con nuestra perspectiva visual y cómo se representa de manera gráfica. Trabajamos en conjunto con mi equipo en el estudio, soy director creativo de Reborn Studio, donde se hacen todos los proyectos. Sobre todo hacer una playera que se pueda vender para incentivar que con tu compra apoyas a Yolia, me parece un movimiento increíble. Nuestra responsabilidad como diseñadores es hacer algo visualmente atractivo. Me siento súper agradecido con María por esta oportunidad.

Sol Legorreta nos contagió con su buena onda. Foto: JDS Agencia

PAVO WONG

¿Qué te llamó la atención del proyecto?

Creo que el diseño siempre debe tener un propósito. Cuando me invitaron a participar en este proyecto se habló de poder ayudar. Se hace mucho más sencillo con la filosofía de la marca Pink Magnolia, me gusta pensar que el diseño es para servir y si esta creatividad puede ser aplicada para ayudar a alguien más, al final, cumple su misión. Me encanta pensar que esto puede contagiar alegría, esperanza, positivismo, en medio de tantas cosas con y sin pandemia. Mientras tenga un giro de apoyo, de ayuda, de servir, yo estoy feliz.

Luisa Ferss nos inspiró para tocarnos el corazón y ayudar. Foto: JDS Agencia

¿Qué inspiró el diseño de tu camiseta?

Pink Magnolia es una marca súper colorfull, por así llamarla. Amamos los colores, no nos dan miedo, al contrario los disfrutamos y nos encantan. Es por eso que elegí un arcoiris, que muchas veces cuando lo vemos nos da una especie de esperanza; eso combinado con los corazones representativos de la marca, que es algo que llevamos haciendo desde once años, es nuestro sello. Entonces poderlos implementar esta T-shirt con una mini frase que dice "sonríe", es justo compactar la idea en un visual, un gráfico donde lo veas y digas: “qué lindo”, y en automático te haga sonreír. No nada más a quien lo está portando, sino a quien lo lea. Entonces es comunicación y si se puede contagiar, pues qué mejor. Es importante que exista cierta empatía a las causas filantrópicas.

El actor Jerry Velázquez nos demostró su gran buen humor, que lo caracterizó a la hora de la sesión de fotos. Foto: JDS Agencia

RAQUEL OROZCO

¿Qué te llamó la atención de Abramos Ventanas?

María Milo me explicó el proyecto y me platicó sobre las mujeres que se les cierran las puertas y nosotros, junto con la fundación, queremos abrir ventanas. Eso me mató y me movió, porque siempre he sido fiel seguidora de todas las fundaciones que apoyan estas causas. Siento que hoy por hoy, más en nuestro país, tenemos que apoyar el desarrollo y el generar empleos, pero sobre todo apoyar mujeres con mujeres, un trabajo que tenemos que seguir haciendo como sociedad. Esta camiseta se hizo realmente con el corazón hacia esa situación.

Por otro lado Iker Walker, tiktokero del momento, portó la playera hecha por Anuar Layón en tono morado. Foto: JDS Agencia

¿En qué te inspiraste?

Quise expresarme como en mis colecciones, donde hago camisetas con frases, sobre todo buscando la seguridad como mujer, porque diseño para ellas. Quería hacer algo sumamente abstracto y atemporal, que fuera una camiseta que pudieras usar con todo, una pieza que no fuera promocional, sino que te la pongas para cualquier momento. Y el tema de generar un corazón imperfecto, que es un poco como los seres humanos, no somos perfectos, pero tenemos un gran corazón, si queremos. Agregué una serie de cuadrados con la sensación de que somos muchos, y el tema de la frase que nosotros podemos abrir muchas ventanas. Tenemos la oportunidad de hacerlo como empresas, como mujeres, como sociedad. La idea es más universal, ni masculina ni femenina.

Daniela Barroso alegró el momento con su positivismo. Foto: JDS Agencia

LA CAUSA

Yolia lleva 25 años enfocada en proteger a las niñas más necesitadas. Ésta institución ofrece a pequeñas, adolescentes y jóvenes, que han tenido fuerte experiencias en situación de calle, una propuesta educativa con enfoque de género, para apoyarlas a tener un desarrollo integral y reinserción social.

Brenda Jaet demostró su compromiso con las niñas durante la campaña. Foto: JDS Agencia

LA CAUSANTE: MARÍA MILO

La pandemia desencadenó una serie de eventos que trajo diferentes perspectivas a mi vida. Me ayudó a darme cuenta del gran impacto que una acción puede tener sobre los demás, y de que si todos creáramos con nuestras posibilidades, oportunidades para quienes no las tienen, el país sería muy diferente.

Ari Camacho eligió la camiseta de Anuar Layón en azul. Foto: JDS Agencia

Por esto, además de ayudar a que las niñas puedan seguir estudiando, mi intención también es concientizar sobre lo fácil que es abrir una ventana y la magnitud de impacto que su luz puede llegar a tener. Darnos cuenta de que incluso desde nuestras casas con un click, todos podemos contribuir con algo, y deberíamos hacerlo, porque por mucho tiempo hemos vivido con sólo la mitad del potencial que podemos usar para construir un mejor mundo, y la realidad es que México nos necesita.

El actor Alejandro de Hoyos, quien participó en las dos temporadas de la serie Monarca, se mostró como todo un profesional en la sesión de fotos. Foto: JDS Agencia

#PORLASNIÑAS

El proyecto de María Milo, Abramos Ventanas, reunió líderes de contenido, del espectáculo y de moda para crear consciencia.

Annie Catalán es una mujer que además de ser amante de la moda, es filantrópica y siempre intenta ayudar a los demás. Foto: JDS Agencia

TÚ TAMBIÉN PUEDES AYUDAR AL ADQUIRIR LAS CAMISETAS

1. Es muy fácil. Primero ingresa a la página fundaciongrupoandrade.org.mx.

2. Desde ahí podrás seleccionar el modelo y diseñador de tu camiseta, así como la talla.

3. Agrega tu dirección y forma de pago para que la enviemos a tu domicilio.

4. Apóyanos a difundir el proyecto en redes sociales, etiqueta a @mariaamilo.

