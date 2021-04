Godzilla vs. Kong: Estos son los monstruos más débiles del Monsterverse

Los fanáticos del Monsterverse siguen ansiosos por saber más acerca de este universo y recientemente lanzaron una campaña para que haya más películas como Godzilla vs. Kong, mientras Legendary Pictures y Warner Bros deciden si lanzarán más películas o no, te presentamos los kaijus (bestias gigantes) que brillan por no ser tan buenos en combate contra Godzilla, el rey de los monstruos.

Estos son los peores (en el sentido de que son pésimos para luchar) enemigos de Godzilla:

Baragon

Este monstruo tiene una apariencia muy intimidante, pero lo más que ha logrado hacer es sorprender a Godzilla con ataques subterráneos, los cuales son posibles gracias a su habilidad de disparar un rayo fuego. Y eso es todo. Nunca en ninguna de las historias ha representado un reto para el lagarto radioactivo.

De rudo sólo tiene el aspecto. Foto: Especial.

Ebirah

Es un crustáceo de dimensiones enormes, para los humanos es un terror, pero no para Godzilla, quien con unos fáciles movimientos le arranca sus tenazas, sus únicas armas. La verdad es que brilla por su falta de poder. Es increíble que haya sobrevivido tanto tiempo.

Su rendimiento deja mucho que desear. Foto: Especial.

Kamacuras

Su fuerza lo pone por encima de muchos kaijus, pero sin duda no se le compara con Gojira, quien con su aliento atómico lo vence en pocos minutos. Esta bestia sólo causa daño cuando va en manada, cuando está sólo, no es muy hábil.

Su fuerza está en trabajar en equipo. Foto: Especial.

Cóndor gigante

Este bien podría estar en el salón de la infamia, pues es reconocido por nunca haber golpeado siquiera a Godzilla. En realidad ni siquiera es muy relevante, pues no tiene un nombre especial, salió brevemente en una película japonesa. Su aparición consistió lanzarse contra el rey y morir antes de llegar por el aliento atómico.

Es el más debil de todos. Foto: Especial.

Gabara

Aunque tiene un aspecto feroz y su nombre de kaiju, en realidad sólo se le conoce por ser el bully de Minilla, el hijo de Godzilla. Cuando el pequeño lagarto se rebeló ante los maltratos, Gabara arremetió contra su padre, quien en un santiamén lo erradicó. Una vez muerto, nunca más salió en ningún filme, serie animada o cómic.

Atormentó al hijo de Godzilla. Foto: Especial.

msb