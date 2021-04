Esta es la SERIE de Netflix de DRAMA que no te puedes perder este FIN DE SEMANA del 9 al 11 de abril

Se acerca el fin de semana, y si no tienes plan para salir, ¡No te preocupes! Aquí te contamos de una de las series que está causando revuelo por toda la internet. Seguramente lo has notado en redes sociales que los usuarios no pueden parar de hablar de ella, y es que lo tienen todo: drama, suspenso, amor... bueno. Te podemos asegurar que no te podrás despegar del televisor al menos este fin de semana.

Aunque en reiteradas ocasiones Netflix ha cambiado constantemente su catálogo, esta serie se ha mantenido en el Top 10 desde su aparición en la plataforma de streaming, nos referimos nada más y nada menos a '¿Quién mató a Sara?', que a pesar de parecer una historia de crimen, se trata de una intrigante serie que los espectadores recomiendan ampliamente.

Sobre la trama de '¿Quién mató a Sara?'

La serie mexicana es un thriller protagonizado por Manolo Cardona que relata la historia de una familia, los Lazcano que cuentan con mucho poder adquisitivo que administra un casino, cuyo sótano alberga un área para que los adultos puedan satisfacer sus fetiches más extremos.

Alex, tras pasar un largo periodo en la cárcel por ser acusado de la muerte de su hermana, es liberado con la misión de encontrar al culpable del fallecimiento de Sara. A lo largo de la trama, Alex pretende vengarse de quien él creía que era el responsable del asesinato de su hermana, sin embargo, después de varios eventos, se percata de quién es el verdadero culpable.

¿Quién mató a Sara? es una serie que por nada te puedes perder, ya que además de intriga, retrata muy bien los excesos que el dinero puede provocar y corromper al humano.

snd