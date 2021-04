Netflix: El documental Seaspiracy está cambiando la alimentación de las personas en algunos países

El objetivo de todo documental es causar una impresión entre las personas que lo ven, pero al mismo tiempo busca crear consciencia sobre un problema, este caso, Netflix estrenó hace un mes Seaspiracy, el cual trata sobre cómo la pesca pone en riesgo el futuro de la fauna marina.

El documental de Netflix asegura que la mayoría de los desechos de plástico en el océano proviene de las redes de pesca, de igual forma señala que la captura accidental ocasiona que más de 300 mil ballenas y delfines mueran al año, lo que podría extinguir de los océanos a este tipo de fauna para el año 2048.

A raíz de este documental, miles de personas, entre las que hay celebridades y espectadores comunes, se han pronunciado al respecto y han pedido acabar con este tipo de prácticas para pescar. Incluso, se ha detectado que en muchos países, principalmente en Europa, han dejado de comer pescado, pese a que su dieta siempre ha contemplado este tipo de alimento.

El impacto que ha causado el documental no está del todo claro, porque es muy pronto para saber si las personas realmente cambiarán su consumo de pescado a largo plazo, señalaron investigadores de la Universidad de Illinois.

De acuerdo con un estudio realizado sobre el documental Years of Living Dangerously, los espectadores se mostraron enojados con lo que se plasmó, lo que realmente podría ayudar a adoptar medidas para combatir el cambio climático. Lo mismo se podría replicar con lo proyectado en Seaspiracy.

Incluso, en 2014 tuvo gran auge el documental Cowspiracy: The Sustainability Secret, en el que se abordó la forma en que es tratado el ganado y cómo afecta la producción de carne al medio ambiente, por lo que millones de personas en Estados Unidos y Europa comenzaron a adoptar una dieta vegana.

Sin embargo, Seaspiracy ha sido muy polémico y hasta se ha señalado que en el documental se hace un mal manejo de la información, ya sea con comentarios fuera de contexto, como lo señala un ejecutivo de la organización internacional responsable de la etiqueta de atún Dolphin Safe, Mark Palmer, quien afirmó que sus comentarios fueron editados.

Palmen declaró que al momento de ser entrevistado para el documental, se le preguntó si su equipo (International Marine Mammal Project) podía garantizar que no se mataran delfines durante la pesca de atún en ningún lugar del mundo, a lo que él respondió: "Dije que no hay garantías, pero que se reduce drásticamente el número de embarcaciones que persiguen de manera intencional y pescan delfines con redes, así como otras regulaciones vigentes, que el número de delfines que se matan es muy bajo". Sin embargo, "la cinta sacó mi declaración de contexto para sugerir que no hay supervisión y no sabemos si se están matando delfines. Eso no es verdad".

Pese a lo que se puede ver en Seaspiracy y la polémica se ha generado, el espectador será el que tenga la última palabra, pues este documental de Netflix ha sido tendencia desde hace semanas en México.

