“El Principito”: Las cinco enseñanzas más importantes que nos dejó

“El Principito”, además de ser la novela más conocida del escritor Antoine de Saint-Exupéry, es una de las novelas más famosas del mundo. Fue publicada el 6 de abril de 1943 y, hasta el momento, es el libro escrito en francés más leída y traducida, pues se ha adaptado a más de 180 lenguas, incluyendo el sistema de lectura braille.

También es considerado uno de los libros más vendidos, pues ha vendido más de 140 millones de ejemplares en todo el mundo y se calcula que cada año logra acumular un millón de ventas, aproximadamente.

A pesar de que “Le Petit Prince” (por su título original) es considerado un relato infantil, la historia es igualmente amada por niños y adultos, pues es una crítica la adultez en la que se tratan temas como el sentido de la vida, el amor y la pérdida. Estas son las lecciones más importantes que nos ha enseñado:

Lo esencial es invisible para los ojos

Tal vez es una de las frases más populares de la historia, por lo que se ha convertido en una de las reflexiones más utilizadas cuando se quiere hablar de la importancia de todo lo que va más allá de la apariencia.

Los detalles y los buenos sentimientos, como la bondad y la generosidad pueden ser imperceptibles si no les ponemos suficiente atención y le otorgamos más valor a los bienes materiales.

Caminando en línea recta no puede llegar uno muy lejos

Una gran forma de resumir que debemos arriesgarnos para avanzar, que está bien equivocarse y aprender de esos errores para llegar a nuestra meta. Si seguimos caminando por la misma ruta sin darnos cuenta de lo que implica, entonces no podremos crecer en ningún aspecto.

Conócete a ti mismo para saber hasta dónde puedes llegar

El autoconocimiento es una parte muy importante dentro de la trama, pues de este se derivan otras enseñanzas más, como la posibilidad de conocer a otras personas, de tener empatía y de saber cuáles son tus límites y posibilidades.

Si logras juzgarte bien a ti mismo eres un verdadero sabio

Es otra de las frases que el autor utiliza para recalcar cómo nuestras acciones y pensamientos pueden repercutir en nuestra forma de interactuar con el mundo. Además, se enfoca en lo fácil que es juzgar a otras personas sin darnos cuenta de lo que nos falta por hacer para ser mejores personas.

Mantén la ilusión y la inocencia a pesar de las malas experiencias

El optimismo y la motivación deben permanecer a pesar de los fracasos. Rendirnos no debe formar parte de nuestra meta o de los sueños que perseguimos. En “El Principito” no se afirma que el camino será sencillo; sin embargo, se hace una invitación a no abandonar lo que deseamos hasta conseguirlo.

