Día del Niño: 3 actividades para celebrar a los más pequeños en la CDMX

Por segundo año consecutivo, la pandemia originada por el Covid-19 ha complicado la celebración del Día del Niño, pero gracias a que han descendido los contagios, el gobierno de la CDMX permite que se lleven a cabo más actividades, por lo que te proponemos algunas que podrán realizar con total seguridad.

Los niños no siempre son fácil de complacer, pues no todas las actividades les parecen entretenidas, algunas requieren de mucha atención, mientras que otras quizá no les terminen de encantar, pero en la Ciudad de México hay opciones para todos, pues los padres también tienen derecho a pasar de un buen rato.

Con el propósito de que todos los integrantes de la familia se sientan seguros, hemos elegidos lugares económicos, en los que se cumplen las medidas de higiene y se respeta la sana distancia, por lo que sólo debes preocuparte por pasarla bien.

Circo Atayde Hermanos en al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Del 29 de abril al 2 de mayo, el Circo Atayde Hermanos presentará sus Galas mágicas en seis funciones especiales. En estas presentaciones, el público podrá disfrutar de una serie de actos circenses con la actuación de dos integrantes de la quinta generación de la familia Atayde: Ingrid, con su acto de “Caballos Fantásticos” y el más joven de la agrupación, Alexis, con su virtuosismo en los juegos malabares.

También habrá aerealistas y payasos que mostrarán juegos de malabares, coreografías y acrobacias aéreas. Además, contorsionistas y equilibristas harán gala de su flexibilidad y elasticidad en actos dinámicos, llenos de sorprendentes movimientos y un equilibrio excepcional, y un clown hará travesuras y bromas, entre otros números.

Debido a que el gobierno capitalino estableció un aforo del 30 por ciento, el cupo será limitado, por lo que las funciones serán espaciadas para sanitizar el reciento entre cada presentación. Los horarios serán los siguientes: jueves y viernes a las 19:00; sábado a las 13:00 y 18:00, y domingo a las 13:00 horas y 18:00 horas.

La dirección es: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles 36, colonia Centro Histórico.

GALAS MAGICAS! Una producción del Unico y Original Circo Atayde Hnos. 4 únicos días del 29 abril al 02 de mayo! uD83CuDF9FuD83CuDFAAuD83EuDD39uD83CuDFFBuD83EuDD21https://t.co/bMZRfAjr9Z pic.twitter.com/UEPKg4qQ9T — CIRCO ATAYDE HNOS. OFICIAL (@circoataydehnos) April 1, 2021

Mis Pininos en los Pinos

Para conmemorar a niñas y niños en su día, la Secretaría de Cultura y las instituciones que la conforman han preparado una cartelera de actividades virtuales que incluye conciertos, teatro, danza y talleres.

A través de la plataforma Contigo en la distancia hay una oferta virtual disponible las 24 horas del día y de acceso gratuito.

La Dirección General de Vinculación Cultural publicará el 30 de abril el segundo tomo de La cosecha. Gaceta digital de los Semilleros Creativos, que en esta ocasión reflexiona sobre los derechos de las niñas y los niños.

Aunque el 30 de abril todas las presentaciones serán, para el 1 y 2 de mayo las funciones se vuelven presenciales, por lo que habrá que consultar los programas, pues habrá danza, conciertos, cuentacuentos y otras actividades para toda la familia.

uD83CuDF32uD83EuDE81uD83CuDF32¡Regresan Mis Pininos en Los Pinos!



uD83DuDC67uD83DuDC66Festejamos el #díadelniñoylaniña con muchas actividades en #LosPinosAlAireLibre y en línea para los más pequeños de la casa.



uD83DuDC40Consulta las actividades en cada una de las imágenes. pic.twitter.com/pJ9IuJWvoT — Complejo Cultural Los Pinos (@CC_LosPinos) April 27, 2021

Katsumi y el Dragón, en el Centro Cultural Helénico

Una buena obra de teatro nunca está de más, especialmente cuando se trata de samurais. En el Centro Cultural Helénico hicieron las modificaciones necesarias para que los visitantes puedan disfrutar de las funciones al aire libre y así mantener la sana distancia.

La historia es protagonizada por Katsumi, quien desea convertirse en la primera guerrera samurai de su nación, para lo que deberá enfrentarse a una serie de obstáculos, tanto familiares como sociales.

A través de una interesante narrativa y con momentos de tensión, Katsumi emprenderá un viaje con su amigo Dragón para recuperar la espada que mantiene en equilibrio su mundo.

Las funciones son sábado y domingo a las 13:00 horas, el cupo es limitado. La dirección es: Claustro del Helénico, en Avenida Revolución 1500, Colonia Guadalupe Inn.

uD83DuDCF0 El Helénico regresa con Katsumi y el Dragón uD83CuDDEFuD83CuDDF5?uD83DuDC67uD83DuDCC6 Del 20 de marzo al 23 de mayo, las presentaciones serán al aire libreuD83CuDF33 en el Claustro del Helénico - https://t.co/kN2T6mGjr3 pic.twitter.com/paA5Fy7MFW — C. Cultural Helénico (@Helenico) March 16, 2021

