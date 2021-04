The Beatles incluyó un detalle en A Day in the Life que solo tu perro podrá escuchar

Considerada como una de las mejores canciones de todos los tiempo y también de The Beatles, "A Day in the Life", del álbum Sgt. Pepper, cuenta con un momento misterioso al final de la pista, que probablemente sólo los perros pueden entender, ya que hay un sonido de alta frecuencia a 15 kHz, que resulta casi imperceptible para los humanos.

Aunque al cuarteto de Liverpool le gustaba experimentar con su música, algo que queda más que claro en su álbum Sgt. Pepper, en "A Day in the Life" quisieron jugar una broma, pues cuando los ingleses introdujeron los últimos segundos de la pista se escuchan unas voces raras, pero agregaron el sonido de alta frecuencia para que los perros ladraran como locos cada vez que se reprodujera la canción.

Lo anterior fue confirmado por Paul McCartney, quien explicó que originalmente fue idea de John Lennon, quien quería molestar a los perros de los auditores, para lo que se pusieron a investigar y a consultar a ingenieros de sonido.

"Le pregunté a mis ingenieros por qué el vinil suena tan bien y me explicaron que hay frecuencias del audio por encima y por debajo que no se pueden oír. Así que hablamos por horas de dichas frecuencias tan bajas que no puedes realmente escuchar y aquellas que son tan altas que sólo los perros captan", comentó McCartney durante una entrevista.

Aunque la broma sólo se encontraba en la edición británica y a Estados Unidos llegó hasta 1980. Algunos años después se incluyó en los CD, que se basan en la edición original que salió al mercado.

Si quieres escuchar directamente la parte de la "broma", te recomendamos que te vayas hasta el minuto 5:05 del video que colocamos a continuación.

Otros datos curiosos

Sin embargo, la composición de The Beatles está llena de historias y momentos importantes para ellos, incluso, el 1 de julio de 1967, fecha en que fue publicado el álbum, no sólo recibió críticas y censura por parte de las estaciones de radio, debido a que una frase que se escucha escandalizó a los directivos de la BBC.

La frase es: "I'd love to turn you on", que se traduce como "Me encantaría excitarte", que de acuerdo con la BBC, incitaba el consumo de drogas. Por lo que un portavoz de la corporación salió a emitir un comunicado, pues consideraban que la canción iba "demasiado lejos" y podría fomentar a los jóvenes de la época a consumir sustancias prohibidas. Por este hecho, se prohibió la reproducción de "A Day in the Life" en las estaciones de radio.

A pesar de que John Lennon y Paul McCartney negaron que las acusaciones fueran ciertas, la BBC no cambió de opinión hasta unos años después, por lo que el lanzamiento del álbum también resultó controversial en países asiáticos, como Malasia y Hong Kong, donde se eliminaron pistas como: "A Day in the Life", "With a Little Help from My Friends" y "Lucy in the Sky with Diamonds", porque se consideró que hacían una clara referencia al consumo de las drogas.

Algunos años después, el productor George Martin comentó que la la frase "found my way upstairs and had a smoke", que se traduce como "encontré el camino de subida por las escaleras y me puse a fumar", sí era una referencia a las drogas, incluso detalló que a veces los cuatro Beatles se desaparecían para fumar un poco de marihuana, especialmente durante la década de los 60.

La muerte de un amigo sirvió de inspiración

Para muchos, la primera estrofa de la canción es muy impactante, tal como lo fue para John Lennon, ya que realmente ocurrió que una mañana mientras leía el periódico se encontró con una noticia estremecedora, pues uno de sus amigos, Tara Browne, quien era el heredero de los Guinness. Aunque en la letra se escucha que Lennon se ríe de la noticia, el mismo cantante aceptó que le resultó muy triste.

Estas son las dos notas periodísticas de las que se menciona al inicio de "A Day in the Life". Foto: Especial

El joven de 21 años había fallecido en un accidente automovilístico el 18 de diciembre de 1966, cuya noticia sirvió de inspiración para agregarla en la letra de "A Day in the Life", aunque Tara no se volvió loco y tampoco se voló la cabeza, como se escucha en la canción, pero fue algo que agregaron durante la edición.

hmm