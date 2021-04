VIDEO VIRAL: “Chambear no me place”: así le responde hombre a sujeto a oferta de trabajo

Un video difundido en redes sociales, muestra a un hombre que pide dinero en calles de Coahuila quien recibió una oferta de trabajo. Sin embargo este rechaza la buena oferta diciendo “Chambear no me place”, por lo que las imágenes se convirtieron rápidamente en virales.

De acuerdo con la información en la descripción del video, el incidente ocurrió en Sabinas, Coahuila. Este hombre asegura que prefiere seguir pidiendo dinero en las calles pues el trabajo simplemente no es lo suyo.

¿Cuál era la oferta?

En las imágenes se puede ver como el conductor al cual le pide dinero, le ofrece una oferta de trabajo, pues el sujeto asegura que no ha comido.

“Tengo una chambilla de limpiar un terreno, ¿no quieres?“, se puede escuchar decir al automovilista cuando el sujeto le pidió dinero.

“..lo que pasa que yo no puedo carnal. Yo me la paso pidiendo, ese es mi rollo, chambear no me place”, señala el hombre vestido con una camisa tipo polo naranja.

Este video no tardó en hacerse viral en redes sociales, pues una gran cantidad de usuarios lo criticaron por rechazar la oferta de trabajo.

Por otro lado, muchos más señalan que su forma de actuar es consecuencia del entorno y del sistema que lo llevó a tal punto.

