El Conjuro 3: Filtran primeras IMÁGENES de la película que promete ser más tenebrosa

Una de las películas más importantes que se vienen próximamente es “El Conjuro 3”, la cual va a tener elementos muy interesantes e innovadores partiendo del hecho de que no será el mismo director de las primeras dos cintas de la saga quien quede al frente de esta.

Las primeras dos películas fueron dirigidas por James Wan, mientras que esta tercera será dirigida por Michael Chaves, quien toma la batuta de una de las cintas más esperadas por los espectadores y que promete ofrecer cosas muy interesantes.

Una saga muy oscura

‘The Conjuring: The Devil Made me Do It’ es el nombre que va a recibir esta cinta y algunos de los elementos más importantes que va a tener es que han prometido tener una saga muy oscura y que va a ser de mucho temor y miedo para todos los que la vean.

Otro de los elementos que también va a tener esta cinta es que sin duda va a relatar detalles más intensos y habrá una verdadera confrontación entre estos seres malignos y los protagonistas de tratar de exterminarlos y salir adelante.

¿Cuándo se estrena?

En Estados Unidos, el filme se va a estrenar el próximo 4 de junio. Todavía no se tiene claro si se va a dar este estreno en los cines o mediante alguna de las plataformas de streaming, pero eso se sabrá más adelante.

Estas son algunas de las imágenes que se han dado a conocer de la película que va a salir en junio y que promete ser una de las sagas de terror más importantes y que será de mucho temor para los espectadores.

