NETFLIX invirtió 130 millones de dólares en esta serie y es una de las MEJORES ¿ya la viste?

No cabe duda que el poder de Netflix en los últimos años ha superado cualquier expectativa, además con la pandemia por covid-19 y el confinamiento, la plataforma se ha convertido en la mejor aliada de muchos pues gracias a sus películas y series, muchas de ellas originales, se perfilan incluso, a los premios más prestigiados de sus categorías como los Oscar y los Emmy.

Gracias a la aceptación que tiene la empresa con sede en California en el mundo, es que ha logrado hacer mega producciones con presupuestos que algunas casas productoras de gran nombre no logran alcanzar, tal es el caso de The Crown, la aclamada serie de Netflix que mantiene a sus espectadores al filo del asiento, pues desmenuza muchas de las historias (oficiales y no) de los miembros de la familia real británica, quienes en estos momentos pasan por el duelo de la muerte del príncipe Felipe, esposo por 73 años de la reina Isabel II.

Serie más costosa de Netflix

The Crown se convirtió en la serie más costosa de la plataforma, con un aproximado de 130 millones de dólares invertidos en ella, superando a otras como The Get Down, que aunque sólo tiene una temporada (dividida en dos partes), tuvo un costo de 120 millones de dólares.

Le sigue en tercer puesto Sense8, la historia de las hermanas Wachowski que tuvo una inversión de alrededor de 108 millones de dólares por temporada y más abajo Marco Polo con sólo dos temporadas y con costo de 90 millones.

House of cards, que es una de las series más populares de la plataforma se ubica en el quinto lugar, con 60 millones de inversión para su realización.

Es así que si lo que quieres ver es una serie que garantice, al menos en lo económico una producción de altura, éstas son las opciones que tienes y ahora más con el fallecimiento del príncipe Felipe, pues te vas a enterar de bastante información (chisme) de la familia real británica.

