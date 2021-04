Disney no aceptará proyectos que no sean inclusivos; fans conservadores pierden la cabeza

Disney no aceptará proyectos que no sean inclusivos. Así lo señaló la directora de entretenimiento para Televisión, Dana Walden, quien declaró que algunos proyectos terminan rechazados por la compañía al no ser lo suficientemente incluyentes.

Luego de la declaración, los internautas, algunos muy conservadores, entraron en debate sobre la idea de que la calidad del contenido ha pasado a un segundo plano con respecto a las agendas políticas.

Y es que la alta ejecutiva de la compañía reveló durante un panel de discusión que la cadena estadounidense ha descartado varios guiones piloto, pero no porque las historias les hayan parecido poco cautivantes. "Les diré que, por primera vez, hemos recibido algunos guiones increíblemente bien escritos que no han satisfecho nuestras normas en términos de inclusión, y los rechazamos", expresó Walden durante el evento público.

Es su nuevo lineamiento

La cadena ABC, empresa matriz del canal, introdujo el año pasado nuevos lineamientos que apuntan a que el contenido sea "tan inclusivo como sea posible". Por lo que el 50% o más de los personajes regulares y recurrentes en un programa deben proceder de algún grupo minoritario.

Walden mencionó el ejemplo de un guión que estaba enfocado en una familia blanca, donde el tema de la diversidad se reflejaba en sus vecinos, pero refirió que este tipo de contenido "ya no sale al aire" ya que "no es un reflejo de nuestra audiencia". Asimismo, confesó sentirse entusiasmada sobre la iniciativa, porque le da voz a personas que nunca habían sido escuchadas

Usuarios enojados

En Twitter los usuarios más conservadores argumentaron que la definición de diversidad de Walden parece estar enfocada exclusivamente en la piel, haciendo que su posición se asemeje en cierta medida al prejuicio racial contra el que su empresa pareciera estar luchando fuertemente; algunos más moderados consideraron que las buenas tramas no están peleadas con la inclusividad y siempre hay formas de incluir ambas en un proyecto.

msb