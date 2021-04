NETFLIX: Las 3 mejores PELÍCULAS para SANAR un corazón ROTO y recordar a Bridget Jones

Este 13 de abril se cumplieron 20 años del estreno de Bridget Jones, una de las películas del género romántico, más importantes a nivel mundial; para celebrar te dejamos un TOP 3 de las cintas de NETFLIX que te ayudarán a entender y sanar tu corazón roto, al puro estilo de Bridget con una copa de vino y cantando All by Myself.

¡Atención! Si quieres comenzar tu maratón con Bridget Jones, también los puedes hacer pues en Netflix están disponibles las dos películas de ésta treintañera con sobrepeso que sobrevive a cuestas y con una larga lista de complejos. Entre las escenas más memorables de este personaje británico están relacionadas con la música, aquí te dejamos una pequeña prueba.

El Diario de Bridget Jones y Bridget Jones The Edge of Reason están DISPONIBLES en Netflix:

1. Someone Great: Alguien extraordinario

Con el corazón roto y el fin de una relación de nueve años una joven neoyorquina junta a sus dos mejores amigas para una última aventura en la gran ciudad, antes de mudarse a San Francisco.

En varios flash back, Jenny, pasa por el dolor de perder a quien más amaba hasta aceptar que a pesar del amor que sentía no podían seguir juntos. Las escenas son tan reales que incluso hay un momento en que la protagonista se pone a llorar, en una tienda, porque escucha "la canción".

La rutina, peleas y distancia los terminaría desmoronando; la protagonista de este trama Gina Rodríguez proyecta tantos sentimientos que de seguro terminarás con una lágrima.

Actualmente está DISPONIBLE en Netflix

2. Solo di que sí

Solo di que sí o Just Say Yes cuenta la historia de una chica que está tan enamorada de su novio que no se da cuenta que solo la utiliza para triunfar en la vida, hasta que en plena transmisión de un noticiero y unos días después de pedirle matrimonio la corta... por su amante.

Una película de comedia romántica holandesa de 2021 dirigida por Appie Boudellah y Aram van de Rest, escrita por Appie Boudellah, Mustapha Boudellah, Marie Kiebert y Maarten van den Broek y protagonizada por Yolanthe Cabau.

Actualmente está DISPONIBLE en Netflix

3. Cuándo nos conocimos

Tras pasar una noche con la chica de sus sueños, un hombre tiene la oportunidad de viajar en el tiempo y alterar esa noche una y otra vez hasta que todo sea perfecto.

Sin embargo, con el paso del tiempo se dará cuenta que por más que trate de forzar las cosas no podrá ser feliz con esa persona que tanto sueña. Una joya que termina con un plot twist que nadie se esperaba.

Actualmente está DISPONIBLE en Netflix

