Horóscopos: cambios RADICALES esta semana; importante cerrar CICLOS para avanzar | 12 de abril 2021

Aries (21 marzo-20 abril)

Aries es mejor que tomes decisiones ya que serán necesarias para definir el futuro a corto plazo, es importante que re definas tus prioridades ya que recuerda, "El que sirve a dos patrones, con alguno queda mal", lo mismo aplica para los negocios y el amor, aunque te sientas un poco perdido, lo ideal es que escuches tu voz interior y el universo te ayudará a confiar en ti mismo.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Querido Tauro, te encuentras sumamente entusiasmado y feliz, es normal en estos meses que pronto se acerca tu cumpleaños, sin embargo debes controlar los impulsos y los celos ya que seguramente vendrá algo que te inquiete y te haga sentir un poco inseguro, sin embargo debes demostrar tu amor propio para sentirse seguro de tí mismo y que nada externo te desestabilice.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Géminis, estás en una etapa de muchos cambios a tu favor y es algo que habías planeado hace algunos meses y estás a muy poco de visualizar ese proyecto en mente, debes tener cuidado con tu salud y cuidar mucho tu alimentación ya que recuerda que tu creatividad y grandeza deben estar en equilibrio con tu salud y emociones, estas en la mejor etapa de tu vida así que recuerda disfrutarla al máximo.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Debes relajarte y poner en una balanza lo que vale la pena y lo que no, realmente no vale la pena que pongas todo tu empeño y energía en situaciones tan desgastantes, recuerda que no todas las personas tienen esa nobleza y virtudes para salir adelante como tú, no te dejes envenenar por lo pasado ni por los comentarios mal intencionados, tu eres más fuerte y valioso que toda esa mala vibra.

Leo (23 julio-22 agosto)

Tu liderazgo y el deseo de que todo salga bien para todos a veces te nubla la capacidad para entender que algunas situaciones son necesarias, incluso las negativas, es por ello que debes permanecer atento a las señales que el universo envía claramente, recuerda que los errores sirven para aprender lecciones y en caso de no aprenderlas, volveremos a cometer los mismos.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Virgo estas en una etapa en la que intentas recuperar viejas relaciones y amistades, sin embargo debes tener cuidado ya que algunas personas no siempre tiene buenas intenciones y abusarán de tu nobleza, sólo ten presente que a veces, el pasado ya no tiene nada que decirnos, sobre todo cuando ya estamos en una situación muy plena hoy en día.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Libra, es momento de que inicies la semana con el pie derecho, actualmente estás cerrando ciclos en los que todo esta cambiando de la mejor manera para ti, sin embargo, aceptar los errores y perdonarte a ti mismo es una forma de cambiar profundamente y cerrar un ciclo de la mejor manera, recuerda mantenerte agradecido con el universo para seguir con la misma energía de abundancia.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Escorpio tu alma y espíritu están divagando fuera de ti, es momento que te centres en tu propio ser y comiences a meditar sobre los verdaderos sueños que tienes en mente, es importante que cierres ese pendiente que tanto te ha atormentado en éstas últimas semanas y recuerda que no podemos tener el control de todo, libérate de apegos y comienza a fluir, las cosas caerán por su propio peso.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

La energía del universo está poniendo todo en bandeja de plata para que por fin realices esas metas que tenías planeadas y por alguna razón que tiene que ver con tu inseguridad, se terminaron pausando, es momento que retomes la energía de tu aura y la transmutes para que puedas seguir avanzando y recibir toda la energía de abundancia que tiene el universo para ti.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Es momento que aprendas a poner límites y expresarte cuando no estás de acuerdo en algunas cosas ya que de todos modos terminas mortificado por que las cosas no te resultan cómodas ni agradables, aprender a decir que no, es muy liberador, no temas ya que la energía del universo te reafirma que estás en el mejor momento de evolución espiritual para tu más alto bien.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Acuario, esa inseguridad no te va a llevar a ningún lado por lo que es importante que si quieres seguir avanzando tal y cómo lo has hecho hasta ahora, debes "aventarte", recuerda que sino sales de tu zona de confort únicamente estarás acumulando esa energía que se convertirá en mala vibra. Confía en ti, eres el signo más fuerte y lo sabes, no te auto engañes.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Piscis, es momento de que explotes todo tu potencial y demuestres que no eres ese "simple mortal" no le tengas miedo al fracaso ya que automáticamente también estás rechazando el éxito, recuerda que es necesario saltar al vacío para poder descubrir tus alas y volar tan alto como puedas, confía en tí mismo y tus capacidades.

Frase del día: "No hay fuerza mas poderosa que la mente humana y Quien domina la mente lo domina todo". Kalimán

avh