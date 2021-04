Netflix: ¿Tienes la tarde libre este fin de semana? 5 series que puedes ver completas en pocas horas

Hay personas que gustan mucho de las series, pues las historias son más amplias que en una película, sin embargo, estas resultan ser demasiado largas y aquellos que no gozan de mucho tiempo se frustran por no poder terminarlas. Por esta razón te presentamos cinco series que están disponibles en Netflix que puedes ver completas en pocas horas.

Las miniseries son una gran opción para cuando tienes poco tiempo libre, pues muchas de ellas cuentan con alrededor de seis capítulos y tienen una duración de hasta 30 minutos. Aquí te decimos cuáles puedes ver durante el fin de semana, ¡así que saca las palomitas, ponte cómodo y elige la que más te guste!.

1. Self Made

Si cuentas con alrededor de cuatro horas libres puedes disfrutar de Self Made, la cual es una serie basada en hechos reales, pues cuenta la historia de Madam C. J. Walker, la primera mujer afroamericana en convertirse en millonaria gracias a una empresa de productos de belleza.

Esta serie la puedes ver en menos de 3 horas y media, pues sólo cuenta con cuatro capítulos de entre 45 y 49 minutos.

2. Esta mierda me supera

De los productores de Stranger Things y The End of the F***ing World, llega esta miniserie de basada en la novela gráfica homónima de Charles Frosman. La trama cuenta la historia de Sydney Novak, una adolescente que además de tener que lidiar con problemas en casa y en el instituto tiene que adaptarse a unos poderes sobrenaturales. Sólo tiene siete episodios, los cuales puedes ver en dos horas y media.

3. Alguien tiene que morir

La serie que unió a los actores más guapos del momento Ester Expósito y Alejandro Speitzer, se trata de una familia adinerada y las dificultades que enfrentan. La dirección corrió a cargo del creador de La casa de las flores y sólo tendrás que invertir tres horas de tu día, pues cuenta con tres capítulos que duran alrededor de 52 minutos.

4. Muñeca rusa

En menos de cuatro horas podrás conocer la historia de Nadie, quien murió en su cumpleaños, sin embargo, inexplicablemente resucita para volver a la misma fiesta en la que perdió la vida. Por más que intenta cambiar las cosas siempre muere.

Esta miniserie tiene ocho capítulos que van desde los 24 minutos de duración a los 30.

5. Typewriter

Si re gustan las historias de horror y suspenso, la serie india Typewriter es para ti. Esta cuenta la historia de tres jóvenes quienes buscan espíritus en una mansión abandonada, pero al llegar al lugar se instala una familia y el pasado de la casa vuelve para que aumente un poco la tensión. Esta serie tiene hasta ahora cinco episodios de entre 54 y 42 minutos, por lo que se puede ver en algo más de cuatro horas.

mfa