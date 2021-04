Netflix: Esta serie se basa en el robo de arte más grande del mundo

A inicios de los 90 se registró uno de los eventos más impactantes del mundo del arte, pues se registró un robo al museo de Boston, el cual hasta la fecha es aún misterio. Este hecho, fue el pretexto para crear Esto es un atraco: El mayor robo de arte del mundo, la nueva miniserie de Netflix.

La madrugada del 18 de marzo de 1990, dos hombres se hicieron pasar por policías e ingresaron al museo de Isabella Stewart Gardner en Boston. Los sujetos lograron en alrededor de 81 minutos capturar a los guardias de seguridad y robar piezas de arte que en conjunto sumaban 500 millones de dólares.

Obras de Rembrandt, Vermeer, Degas o Manet valoradas en millones de dólares fueron hurtadas sin dejar rastro alguno, pues aunque han pasado 30 años, no se sabe nada de su ubicación. Ni siquiera, después de que en 2017 se ofreciera 10 millones de dólares como recompensa, hubo información alguna.

La pareja de ladrones robaron un total de 13 obras, siendo la más nombrada "La tormenta en el mar de Galilea" de Rembrandt. De acuerdo a la evidencia, los sujetos arrancaron las piezas de artes de los marcos y salieron del museo pasando desapercividos por las personas que celebraban el día de San Patricio en las calles de la ciudad.

Es considerados uno de los mayores robos de arte de la historia y sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver, ya que hasta el día de hoy no hay detenido o señalado como sospechoso del delito.

This Is a Robbery: The World's Biggest Art Heist -nombre en inglés- se estrenó esta semana y cuenta con cuatro episodios de alrededor de 50 minutos de duración cada uno. Fue dirigida Colin Barnicle, quien realizó este proyecto a largo de cinco años.

En el documental trata de esclarecer este hecho por medio de consultas de la escena del crimen, registro de las evidencias y entrevistas a especialistas y personajes que estuvieron implicados directamente en el caso, además de estudiar varias teorías que se han ido gestando durante los años.

