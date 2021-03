¿Y a ti te gusta la Nutella? Descubre por qué fue el MEME de la semana

La mañana del pasado miércoles de flojera me encontraba en el minisuper cercano a mi casa, pues justo se me habían antojado unos deliciosos hot cakes con Nutella para desayunar, sin embargo al llegar con mis 36.90 pesos a la caja, note que el cajero me miraba feo y no le tome mucha importancia.

Recordemos que la Nutella es una crema de chocolate creada por Ferrero, considerada como un "postre" para el desayuno.

Al ser un señor del mundo, después de desayunar entre a ese mundo donde casi todos se odian llamado Twitter y mire que la palabra Nutella era tendencia.

Pensé que por fin la empresa que la fábrica la iban a dejar de producir por la enorme deforestación provocada para reemplazar árboles de las selvas africanas por las palmas de aceite, uno de los principales ingredientes de este producto, sin embargo esto era más “profundo”.

El origen del meme de la semana

Sin embargo, la tendencia de Nutella sobre memes que tienen que ver con la sexualidad y la intimidad. En estas cómicas imágenes se da a entender que se le untara esta crema de chocolate y cacao a su pareja e incluso a sus ex, durante sus encuentros íntimos.

Así que la próxima vez que veas a tu novia o novio comprando este producto asegúrate de no ser el “pan” al que le unten esta sabrosa crema, bueno si es así “guiño, guiño”, disfruta el momento y siempre y cuando sea consensuado.

A continuación te dejamos los mejores memes sobre la Nutella que llegaron a nuestras manos.

Los del oxxo viendote comprar Nutella pic.twitter.com/XDaQwTlhAg — Maya (@theemimaya02) March 3, 2021

Así quedé cuando ví porque es tendencia Nutella pic.twitter.com/5YSob2wghB — Valx uD83EuDD0D (@Valeex0) March 3, 2021

-Me cobra el #Nutella y esta caja de condones, porfa

-La cajera: pic.twitter.com/ugOcp40R1e — OmarGandaya (@omargandaya) March 4, 2021

MAVR