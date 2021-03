Video Viral: Santi realiza reportaje sobre perritos de la calle y este es el adorable resultado

Recuerdas aquellos días en la primaria en los cuales los maestros se ponían creativos y te pedían tareas algo distintas, pues la bella y sincera historia de Santi te harán regresar al pasado.

Pues resulta que de acuerdo con un video publicado por una usuaria de Twitter, una maestra dejó de tarea a su hijo hacer un reportaje. Sin embargo lo que más destaco de esto es que su pequeño de nombre Santiago lo realizó sobre los indefenso perritos de la calle.

En el video podemos ver a Santi caminando por las calles de su colonia en busca de un perrito al que llama “Negro” para entrevistarlo.

En su gran búsqueda se le nota un poco desorientado, pues no hallaba al can y no sabe si encontrarlo “Allá, por allá o por allá”.

Para suerte de niño en una casa se encuentra con un canino al interior de una casa, por lo que les recuerda a sus seguidores que así en cómo debe vivir un perro, en una hogar seguro y con mucho amor.

No compres, adopta

Lo que parecía un imposible se logro, pues encontro al “Negro” al cual le mostró su amor. Posteriormente comentó que a este perrito le da de comer y agua cada vez que se lo encuentra.

Finalmente Santi dejó un mensaje claro para toda la gente del internet: "No compres, mejor adopta”.

EnM éxico hasta 25 millones de perros y gatos viven en situación de calle, mientras que a nivel América Latina, nuestro país ocupa el tercer lugar en maltrato animal y el primero en perros callejeros.

