Día de la Mujer I 8M: Mitos y realidades sobre el ABORTO

El aborto está rodeado de diversas opiniones, mitos y creencias, dado que cada persona tiene derecho a expresar de diferente manera, hay muchos comentarios que, buscando apoyar la despenalización del aborto. Mujeres de distintas condiciones sociales, económicas, religiosas y geográficas toman la decisión de interrumpir un embarazo. Ya que esto sucede todos los días, lo mejor es que ocurra de forma legal y segura; por ello aquí te decimos los mitos y las realidades acerca del aborto.

Los mitos se han propagado y arraigado en la sociedad, difundiendo información alejada de evidencias científicas, lo que ha provocado un efecto negativo para la salud y la vida de las mujeres. Una de las principales disyuntivas es acudir a una clínica o utilizar medicamentos.

Mitos

1. El aborto es un asesinato

Por supuesto que no y la razón es la siguiente: existe una enorme confusión entre lo que es vida y lo que es un individuo biológico. Desde hace casi dos siglos, cuando Theodor Schleiden y Matthias Schwann emitieron su teoría celular, se descubrió que existe una unidad mínima de materia viva que puede existir de manera autónoma: la célula. Todos los seres vivos están compuestos por un conjunto de células, pero un célula por sí sola no puede convertirse en un ser completo y viviente; sería como decir que una neurona o un leucocito es un ser independiente que podría vivir fuera de nuestro cuerpo. En cambio, un individuo biológico es aquel ser que posee ciertas características biológicas indivisibles e independientes de otros, como los seres humanos.

2. El aborto es ilegal

En la CDMX practicarse un aborto hasta las 12 semanas es completamente legal. Existe una lista de clínicas acreditadas en las que atienden de manera profesional y formal a cualquier mujer para llevar a cabo este procedimiento sin ningún riesgo. Sin embargo, en otras partes del país de Mexico y del mundo aún se lucha para que lleguen las condiciones adecuadas y así las mujeres puedan abortar sin problemas de ninguna índole.

3. Todas las mujeres se arrepienten después de practicarse un aborto

Aunque existe la posibilidad de arrepentirse, la mayoría de las mujeres que abortan sienten un gran alivio después de hacerlo y también un agradecimiento enorme con las personas que la apoyaron en ese momento. Una investigación practicada por un equipo en Advancing New Standards in Reproductive Health dio a conocer que de mil mujeres el 53 % consideró que practicarse un aborto fue una decisión difícil, pero el 99 % confirmó que fue una elección de la que no se arrepintieron.

4. Las probabilidades de morir durante un aborto son altas

Una mujer muere por cada 100 mil abortos legales realizados por un profesional, según las estadísticas del conteo de mortalidad del embarazo de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. El riesgo de morir al abortar se incrementa conforme más tiempo se dejé avanzar el embarazo, aun así las probabilidades de fallecer o de afectar la fertilidad de la mujer son sumamente bajas. Evidentemente estas condiciones y la seguridad de no sufrir ningún daño son exclusivas del aborto seguro (con médicos profesionales o medicamentos adecuados).

5. El aborto es algo malo

Contrario a lo que se cree, abortar es muy común. Un estudio realizado por el Instituto Guttmacher –organización líder en investigación y políticas sobre salud sexual y reproductiva– confirmó que el 30 % de las mujeres estadounidenses tendrá un aborto a los 45 años. Así que practicarse un aborto no tiene nada que ver con la edad, la condición económica ni el color de piel, sino con saber que ese no es el mejor momento para tener un bebé.

Medicamentos

Mediante píldoras se interrumpe el embarazo haciendo que el útero expulse el producto al comienzo de la gestación. Del 93 al 98% de eficacia, dependiendo de la semana en la que se tomen las píldoras. En la mayoría de los casos el aborto se completa 24 horas después de tomarse la segunda píldora; es decir, entre 2 y 3 días. Aunque se sentirá como un aborto espontáneo, los sangrados y dolores abdominales serán mucho mayores.

Clínica

En la clínica, un médico utiliza instrumentos especializados para realizar una aspiración suave en el útero. Tiene un 99 % de eficacia en todos los casos. El procedimiento tarda alrededor de 10 minutos, sin contar el tiempo de preparación (análisis médicos previos, lectura y llenado de formularios, etcétera). Se presentarán sangrados y dolores abdominales leves.

Con información de Cultura Colectiva

dgp