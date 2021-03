Paramount Plus: ¿Qué podremos ver en el CATÁLOGO de la nueva plataforma?

Hace unos días anunciamos la llegada de la plataforma de streaming de Paramount Pictures, llamada Paramount Plus. Ya resolvimos las dudas de cómo solicitarla en tu hogar, los precios y los beneficios, pero lo más importante es... ¡Claro! El contenido.

En la cartelera de Paramount Plus podremos encontrar una gran variedad de contenidos, desde infantiles para los más pequeños, hasta series originales y películas taquilleras.

Contenido Infantil

Para nuestros pequeños, la plataforma ofrecerá grandes estrenos, como la divertida caricatura, Paw Patrol, Dora la Exploradora y Las Tortugas Ninja. Finalmente, la esponja marina más divertida también se unirá al catálogo de Paramount, Bob Esponja.

Series Originales

En la plataforma podremos ver series originales, entre las que destaca Yellowstone y el estreno de su tercera temporada; Halo, The Oficcer, Star Trek, Killing Eve, Strange Angely No Activity, y The Man Who Fell to Earth. Al menos esos son los adelantos que Paramount Plus nos ha dado, pero se esperan grandes sorpresas.

Películas taquilleras

Como era de esperarse, films que han sido súper exitosos estarán en el catálogo de Paramount Plus, como las sagas de Misión Imposible, Los Juegos del Hambre y Los Vengadores. También podremos disfrutar de El Padrino, James Bond, The Father y The Outpost. La lista crecerá mientras la empresa nos mantenga informados.

