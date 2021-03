Eres amante de las selfies... ¿Pero no dominas la técnica? Te damos unos consejos para deslumbrar a tus seguidores

Eres amante de sacarte selfies con tu celular, pero aún no logras dominar la técnica de fotografiarte lejos de tu equipo. En algunas ocasiones, necesitas tomarte una foto a distancia para mostrar el entorno, pero no hay nadie que te haga el favor o tu brazo no es lo suficientemente largo. Pues bueno, te daremos algunos consejos para que deslumbres a los seguidores de tus redes sociales.

Usando el temporizador

La opción más sencilla es aprovechar el temporizador de la cámara, una herramienta que ya incluyen la mayoría de dispositivos; por lo regular está en la esquina superior izquierda, ahi configuras un tiempo de espera, presionas en el botón de disparo, pasan los segundos establecidos y la fotografía se realiza de forma automática.

Puedes recargar tu dispositivo sobre una roca o alguna estructura que le dé estabilidad, haces los pasos anteriores, corres a posar ¡y listo!

Echando mano de tu asistente virtual

Esta opción sólo está disponible para los usuarios de Android, quienes pueden invocar al Asistente de Google y pedirle que “accione” el obturador. Basta con decir “Ok Google, hazme un selfie” para que la app de la cámara se abra, se inicie una cuenta atrás de tres segundos y se capture el momento.

Con gestos de Samsung

Algunos fabricantes de móviles Android, como Samsung tiene gestos que te ayudan a sacar mejores fotos. Te explicamos en qué consiste este método:

Abre la cámara de tu móvil Samsung.

Entra en la configuración de la cámara a través del botón de la rueda de engranaje.

Selecciona en el apartado “Métodos de disparo”.

Activa la casilla de la función “Mostrar palma”.

Además, los teléfonos más modernos de Samsung también incluyen una función para tomar selfies a través de la voz. Esta opción, llamada “Control por voz”, la puedes activar entrando en Cámara > Ajustes > Métodos de disparo. Una vez habilitada, podrás tomar postales con tan sólo decir “Sonrisa”, “Capturar”, “Disparar” o “Grabar video”, como sea que lo hayas configurado.

Para Huawei

Los móviles de Huawei también disponen de una función similar a la anterior. Para activar el control por gestos de la cámara de Huawei, sigue este procedimiento:

Abre la app de la cámara del smartphone.

Cambia la cámara trasera por la delantera y desliza el dedo hacia la izquierda para activar la opción “Gesto de control”.

Sitúate frente a la cámara delantera y muestra la palma de la mano para que se active el temporizador.

Por otro lado, con Huawei también puedes hacer selfies sin tocar tu equipo, sólo debes gritar “Cheese” delante del terminal para que se tome el autorretrato con la cámara delantera. Para habilitarlo haz esto:

Abre la app de la cámara de tu Huawei.

Pincha en el icono del engranaje para entrar en la configuración de la cámara.

Entra en el apartado “Control por audio” .

. Activa las casillas “Control por audio” y “Decir Cheese para hacer fotos”.

msb